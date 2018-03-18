通訊發明家馬志業 獲梅花卡永久居留證

2018-03-18 11:58 中央社 台北18日電



45歲印度裔美籍的馬志業專精研發通訊技術，在美國IBM服務16年並獲頒7項高級發明獎，為配合政府延攬海外人才政策，移民署今天頒發他「梅花卡」，盼為國內產業助力。

移民署台北市服務站今天發布新聞稿表示，政府積極推動吸引人才政策，並延攬外國高級專業人才來台定居。

移民署台北市服務站主任黃齡玉說明，外國人要在台永久居留，一般都要在台灣連續居留5年，且每年在台居住183天，才能向移民署提出申請；但若是國內所需的高級專業人才，則不受居留滿5年的限制，經審查符合專業資格即可取得外僑永久居留證「梅花卡」。

來台3年多的馬志業（Terence Rodrigues），目前為荷蘭商戴爾股份有限公司台灣分公司（Dell）的資深經理，主要負責戴爾台灣研發中心伺服器與新興科技的研發業務。

馬志業曾於美國國際商業機器公司（IBM）工作16年並擔任系統設計工程師，任職期間曾設計8個IBM高階伺服器，研發超過25項在IT領域的通訊設計專利，還獲得IBM頒發7個高級發明獎以肯定他的貢獻。

移民署表示，在通訊產業時代，專精通訊技術研發的馬志業應聘來台工作，不但備受產學界矚目，也有助國內通訊及人工智能產業更上層樓，所以於今天頒發「梅花卡」，以彰顯他的重要與殊榮。

馬志業周遊亞洲各國，對研習中文有高度興趣，深刻感受到台灣保存的中華文化精髓，對台灣人很守秩序這點印象深刻，並指出台灣人排隊一事令他驚艷萬分。

他也感性說，印度是他出生的母國；美國則是養育成長的家鄉；台灣則成為他第三地願意久居及貢獻所能的地方，也希望自己的專才能為台灣帶來更多貢獻。