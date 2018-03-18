願景工程／一封台大推薦信 道出工人之女的脫貧路

2018-03-18 11:05 聯合報 記者 聯合報 記者 章凱閎 ╱即時報導



考台大研究所那年，張慧慈的大學老師為她寫了推薦信，上頭寫著：「如果你讓這個孩子上台大，那就證明了階級流動是可能的。」

清大人社系、台大社會所畢業，張慧慈的求學路上有張亮眼的成績單。卅歲的她，出生於藍領家庭，父母都是做工的人。國中以後，她就開始半工半讀，分擔一家六口的生計，甚至在年幼的弟弟罹患腎臟病時，龐大醫藥費幾乎全是她掙來的。

怎麼掙？「好好讀書啊。」張慧慈從小到大，拿了各式各樣的獎助學金，掐指一算「約莫有100萬元。」

張慧慈的聰明無庸置疑。求學時，她的智力測驗成績在千人之中排名第三。她說，自己很幸運，出生在升學主義掛帥的時代，又剛好有顆會讀書的腦袋，才告別貧窮。

但她也認為，透過教育翻身的時代即將過去了。現在的年輕人，眼前除了低薪、長工時的過勞未來，教育窄門也正在他們的眼前關上，「脫貧的機會越來越渺茫，而且我們的社會並沒有反省這件事。」

以下為採訪內容摘要：

像我這樣出生的人，我想不到比讀書更安全的事了。工人階級的家庭難以承受風險的，教育是唯一幾乎零風險，又能創造改變的途徑。

我人生最幸運是有一顆會念書的腦袋。求學期間，我幾乎不用買參考書，因為老師會把教材拿給班上排名前面的人；甚至是領清寒獎學金，也是要成績好的人才拿得到。

・多元入學 沒家世背景更難脫貧

但在我下一輪的學生，可就沒這麼簡單了。入學管道越來越多元，你得花錢上補習班、才藝班，才能出頭；尤其網路普及後，知識看似更加流通，但資訊辨讀的門檻卻變得更高。誰能教他們該看什麼？不看什麼？對，就是他們的父母，也就是一個人的家庭背景變得更重要了。所以這年頭要靠教育翻身，其實更難。

這後面接續著更大的問題。當人人念大學，大學文憑變成就業必備的門檻，反而讓一些人被迫升學，像我的弟妹們，讀完私立學校，畢業後先扛上一筆債，剛工作的薪水又根本不夠他們還就學貸款，就陷入更大的窘境了。

而且，畢業時間拖晚，家庭對於我們的期待並不會往後延，比如孝親費、紅包該給多少錢；或是要求卅歲要成家立業，但現在誰有辦法在幾年內混到一個小主管吃香喝辣？我們比上一代晚開始熬，熬得時間又要更久，眼前是關關難過。

可是，雖然我看似對年輕世代感到悲觀，但我認為我們這代年輕人，擁有一樣上一代所沒有的——對於夢想的執著。

・我們厭世 因為尋夢之路本是痛苦

我曾聽過一位五、六十歲的長輩說，他們那一代人沒有夢想，因為他們唯一的人生目標，就是賺錢賺到脫貧，直到他們達成了，才發現不知道該怎麼辦。所以大人們不斷告訴我們這一代：「要有夢想！」我們因此從小心心念念著夢想啊夢想，直到長大才發現，怎麼要實現它這麼難？

這或許解釋了我們為何厭世吧？尋夢的過程本來就是痛苦的。

但厭世只是表面，我們骨子裡是務實的一代。我們知道這個社會的經濟不會再更好了，這是全世界景氣的波動；但沒關係，我們有新的夢想，去追求過往為了拚經濟而放棄的，比如說環境，比如說教育的公平性，甚至是人權。

這些事物好像沒有經濟產值，所以我們與決策者或老一輩產生衝突。他們覺得我們不切實際，說「拚經濟是為了我們好」，可是到底哪裡是為了我們好呢？我們可不想要每天出門就過敏發作，更不想要家後院的荷花亭變成了停車場。許多以「我為你好」為名的作為，仔細想想都是很荒謬的。

・權力要交付給生命較長的一代

所以我會認為，社會應該把話語權給生命較長的人，因為年輕世代會為自己的未來著想。

上一代害怕失去權力，因為他們焦慮著下一代會靠爸啃老，但這是個惡性循環。上一代反而要相信，權力放出去，下一代會讓你過得更好，因為他們會讓自己過得更好，而你也會在他們的未來藍圖裡。

我們從〇八年，就開始討論世代對立，卻始終沒有結果，因為世代之間並沒有開啟那扇對話的門。可是硬是撞開的門，卻又會留下無法弭平的傷痕。

・太陽花最後遊行 媽媽買黑衣說要一起去

世代對話並不是做不到，只是我們都需要個轉譯者。比如說我的家人，父母與弟妹，就是我聆聽不同世代聲音的管道。

記得太陽花學運最後一次遊行的前一天，我媽突然買了一件黑衣服，告訴我她要跟我一起去。我那時候很感動，因為我知道她懂自己是為何而去，她也理解我們這一代走上街頭，是想要實現我們希望台灣成為的樣子。

這是我理想中的世代共好。我們期待上一代的人說出「我懂你們的困難是什麼。」然後與我們一起想解決方式，而不是一味地想當我們人生的顧問。畢竟，彼此活在不同的時空下，缺乏理解的建議，就像沒有打地基的房子一樣，就算蓋得起來，也肯定很快就倒了。

我也希望六十歲的自己，能活在一個「下一代對社會有著很多很多夢想」的世界，那時的環境能讓他們健康長大，且未來還有許多可以讓他們憧憬的事物。

・別輕易失去對某一世代的關懷

每個世代都有各自的難題與想法，而且可能不是十年，四、五年就是一個新的世代。所以比我年紀更小的孩子們，他們在想什麼？關注什麼？我們也必須不斷思考這件事，因為我們很容易就失去對某一個世代的關懷。

這才是我認為真正的活到老學到老，也就是時時提醒自己去傾聽這個社會：它在更新什麼？又是怎麼變動的？這個變動，並不是指經濟怎麼變動？股市怎麼變動？而是這個社會裡面的人，他們是怎麼生存的。