親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台版米其林公布
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
讚‧好物

一封台大研究所的推薦信 道出她如何脫貧

願景工程／一封台大推薦信 道出工人之女的脫貧路

2018-03-18 11:05聯合報 記者章凱閎╱即時報導

台大研究所那年，張慧慈的大學老師為她寫了推薦信，上頭寫著：「如果你讓這個孩子上台大，那就證明了階級流動是可能的。」

清大人社系、台大社會所畢業，張慧慈的求學路上有張亮眼的成績單。卅歲的她，出生於藍領家庭，父母都是做工的人。國中以後，她就開始半工半讀，分擔一家六口的生計，甚至在年幼的弟弟罹患腎臟病時，龐大醫藥費幾乎全是她掙來的。

怎麼掙？「好好讀書啊。」張慧慈從小到大，拿了各式各樣的獎助學金，掐指一算「約莫有100萬元。」

張慧慈的聰明無庸置疑。求學時，她的智力測驗成績在千人之中排名第三。她說，自己很幸運，出生在升學主義掛帥的時代，又剛好有顆會讀書的腦袋，才告別貧窮。

但她也認為，透過教育翻身的時代即將過去了。現在的年輕人，眼前除了低薪、長工時的過勞未來，教育窄門也正在他們的眼前關上，「脫貧的機會越來越渺茫，而且我們的社會並沒有反省這件事。」

以下為採訪內容摘要：

像我這樣出生的人，我想不到比讀書更安全的事了。工人階級的家庭難以承受風險的，教育是唯一幾乎零風險，又能創造改變的途徑。

我人生最幸運是有一顆會念書的腦袋。求學期間，我幾乎不用買參考書，因為老師會把教材拿給班上排名前面的人；甚至是領清寒獎學金，也是要成績好的人才拿得到。

・多元入學 沒家世背景更難脫貧

但在我下一輪的學生，可就沒這麼簡單了。入學管道越來越多元，你得花錢上補習班、才藝班，才能出頭；尤其網路普及後，知識看似更加流通，但資訊辨讀的門檻卻變得更高。誰能教他們該看什麼？不看什麼？對，就是他們的父母，也就是一個人的家庭背景變得更重要了。所以這年頭要靠教育翻身，其實更難。

這後面接續著更大的問題。當人人念大學，大學文憑變成就業必備的門檻，反而讓一些人被迫升學，像我的弟妹們，讀完私立學校，畢業後先扛上一筆債，剛工作的薪水又根本不夠他們還就學貸款，就陷入更大的窘境了。

而且，畢業時間拖晚，家庭對於我們的期待並不會往後延，比如孝親費、紅包該給多少錢；或是要求卅歲要成家立業，但現在誰有辦法在幾年內混到一個小主管吃香喝辣？我們比上一代晚開始熬，熬得時間又要更久，眼前是關關難過。

可是，雖然我看似對年輕世代感到悲觀，但我認為我們這代年輕人，擁有一樣上一代所沒有的——對於夢想的執著。

・我們厭世 因為尋夢之路本是痛苦

我曾聽過一位五、六十歲的長輩說，他們那一代人沒有夢想，因為他們唯一的人生目標，就是賺錢賺到脫貧，直到他們達成了，才發現不知道該怎麼辦。所以大人們不斷告訴我們這一代：「要有夢想！」我們因此從小心心念念著夢想啊夢想，直到長大才發現，怎麼要實現它這麼難？

這或許解釋了我們為何厭世吧？尋夢的過程本來就是痛苦的。

但厭世只是表面，我們骨子裡是務實的一代。我們知道這個社會的經濟不會再更好了，這是全世界景氣的波動；但沒關係，我們有新的夢想，去追求過往為了拚經濟而放棄的，比如說環境，比如說教育的公平性，甚至是人權。

這些事物好像沒有經濟產值，所以我們與決策者或老一輩產生衝突。他們覺得我們不切實際，說「拚經濟是為了我們好」，可是到底哪裡是為了我們好呢？我們可不想要每天出門就過敏發作，更不想要家後院的荷花亭變成了停車場。許多以「我為你好」為名的作為，仔細想想都是很荒謬的。

・權力要交付給生命較長的一代

所以我會認為，社會應該把話語權給生命較長的人，因為年輕世代會為自己的未來著想。

上一代害怕失去權力，因為他們焦慮著下一代會靠爸啃老，但這是個惡性循環。上一代反而要相信，權力放出去，下一代會讓你過得更好，因為他們會讓自己過得更好，而你也會在他們的未來藍圖裡。

我們從〇八年，就開始討論世代對立，卻始終沒有結果，因為世代之間並沒有開啟那扇對話的門。可是硬是撞開的門，卻又會留下無法弭平的傷痕。

・太陽花最後遊行 媽媽買黑衣說要一起去

世代對話並不是做不到，只是我們都需要個轉譯者。比如說我的家人，父母與弟妹，就是我聆聽不同世代聲音的管道。

記得太陽花學運最後一次遊行的前一天，我媽突然買了一件黑衣服，告訴我她要跟我一起去。我那時候很感動，因為我知道她懂自己是為何而去，她也理解我們這一代走上街頭，是想要實現我們希望台灣成為的樣子。

這是我理想中的世代共好。我們期待上一代的人說出「我懂你們的困難是什麼。」然後與我們一起想解決方式，而不是一味地想當我們人生的顧問。畢竟，彼此活在不同的時空下，缺乏理解的建議，就像沒有打地基的房子一樣，就算蓋得起來，也肯定很快就倒了。

我也希望六十歲的自己，能活在一個「下一代對社會有著很多很多夢想」的世界，那時的環境能讓他們健康長大，且未來還有許多可以讓他們憧憬的事物。

・別輕易失去對某一世代的關懷

每個世代都有各自的難題與想法，而且可能不是十年，四、五年就是一個新的世代。所以比我年紀更小的孩子們，他們在想什麼？關注什麼？我們也必須不斷思考這件事，因為我們很容易就失去對某一個世代的關懷。

這才是我認為真正的活到老學到老，也就是時時提醒自己去傾聽這個社會：它在更新什麼？又是怎麼變動的？這個變動，並不是指經濟怎麼變動？股市怎麼變動？而是這個社會裡面的人，他們是怎麼生存的。

太陽花學運台大升學
我的老天額 可以雙人出國去東京 因為______________同行免費送！

相關新聞

擴散條件差！ 高屏空品今亮紅燈

2018-03-18 05:03

周一高溫30度 周四冷氣團來襲低溫下探11度

2018-03-18 05:01

願景工程／苗博雅：年齡的隔閡可以因為態度而被超越

2018-03-18 11:04

願景工程／顏擇雅：年輕世代將可能終結台灣的理盲濫情

2018-03-18 10:57

親子臥艙亮點不亮 華航認賠權利金

2018-03-18 10:26

風速弱擴散差 高屏空氣品質差

2018-03-18 10:13

華航親子臥艙漸停售 4月1日起剩美國線

2018-03-18 10:13

全台晴朗溫暖 沿海小心長浪

2018-03-18 08:38

冷暖交替 22日冷氣團低溫探11度

2018-03-18 08:38

5成國人酒精不耐症 當心酒害

2018-03-18 00:01

首次唐寶寶走秀　模特兒、藝人也來尬

2018-03-17 22:26

睡不著？聽煎培根的聲音可幫助入眠

2018-03-17 21:10

不開申請一階記者會　建中校長：不希望造成學生壓力

2018-03-17 19:21

吃鍋補元氣 黑毛屋推季節限定「海鮮相撲鍋」

2018-03-17 19:10

她當校護30年成立潔牙隊　培育出4名牙醫

2018-03-17 18:22

愛喝水果茶 竟然會傷害牙齒？

2018-03-17 17:58

影／北市推食安資訊網 食材溯源e起來

2018-03-17 17:33

台北氣溫稍涼 不時有陽光露臉

2018-03-17 17:28

清明祭祖也要嘗鮮！冰鎮手撕雞、紙紮抓寶手機套組超夯

2018-03-17 16:03

山難搜救靠無人機定位 民間讓物聯網飛天救人

2018-03-17 15:59

明後天高溫上看30度 下周三起冷空氣發威

2018-03-17 14:46

文化大學彩虹鑲金！ 氣象局：台灣之光

2018-03-17 14:27

學會為攝護腺切片浮濫申報喊冤 健保署：優先改善給付

2018-03-17 14:25

東京米其林二星中餐廳 8道鎮店菜來台

2018-03-17 13:52

譚廚精隨x娘惹經典 星廚界教父黃清標發功

2018-03-17 13:47

視覺系料理 「星戰死星」甜入喉

2018-03-17 13:42

入春防過敏 除濕→防水→滅塵蟎

2018-03-17 13:36

台人近5成有酒精不耐症 全世界比例最高

2018-03-17 13:19

冬季很常見 文大擬推彩虹預報

2018-03-17 13:12

9小時 文大彩虹獲金氏紀錄

2018-03-17 13:12

下周三冷氣團南下 最低溫恐只剩13度

2018-03-17 10:58

冬季近三分之一有彩虹 文大擬推「彩虹預報」

2018-03-17 10:35

一喝酒就心悸臉紅頭痛？ 小心得了酒精不耐症

2018-03-17 10:34

文大最長壽彩虹氣象局協助佐證 今獲頒金氏紀錄

2018-03-17 10:21

文大彩虹創世界紀錄 吳德榮剖析有多難得

2018-03-17 06:54

下周國內油價可能調降0.1元

2018-03-17 06:02

春天到！ 出發去露營

2018-03-16 10:09

米含有砷、油條含有鋁 吃了含有重金屬的食品會怎麼樣？

2018-03-16 08:00

退休比上班快樂10倍！前嘉裕西服總經理打造完美第二人生

2018-03-14 15:48
看更多

熱門文章

台人近5成有酒精不耐症 全世界比例最高

2018-03-17 13:19

台中捷運綠線徵才 這個職缺月薪最高6.9萬元

2018-03-17 14:30

睡不著？聽煎培根的聲音可幫助入眠

2018-03-17 21:10

殺破狼周運勢／巨蟹多人表示好感 天蠍面試運不錯

2018-03-18 00:00

明後天高溫上看30度 下周三起冷空氣發威

2018-03-17 14:46

周一高溫30度 周四冷氣團來襲低溫下探11度

2018-03-18 05:01

萬金石衝刺終點 最強跑者不支倒地

2018-03-18 09:39

文化大學彩虹鑲金！ 氣象局：台灣之光

2018-03-17 14:27

超美麗婚紗 竟是用二手衣搭配魚鱗改造

2018-03-17 12:04

康熙絕美粉紅御瓷挑戰世界瓷王　台北首度亮相

2018-03-17 20:25

今日星座運勢／摩羯 多與小孩相處 有助正面能量

2018-03-18 00:00

定期票上路 柯文哲：下一步公車路網重整

2018-03-17 20:32

中捷徵才95名 月薪3.5到6.9萬

2018-03-18 00:29

5成國人酒精不耐症 當心酒害

2018-03-18 00:01

親子臥艙亮點不亮 華航認賠權利金

2018-03-18 10:26

首次唐寶寶走秀　模特兒、藝人也來尬

2018-03-17 22:26

嬤替孫養毛小孩 身子癢抓到流膿

2018-03-17 19:23

再傳石虎遭獸鋏受傷 特生中心緊急救治

2018-03-17 11:22

學會為攝護腺切片浮濫申報喊冤 健保署：優先改善給付

2018-03-17 14:25

不開申請一階記者會　建中校長：不希望造成學生壓力

2018-03-17 19:21

愛喝水果茶 竟然會傷害牙齒？

2018-03-17 17:58

浪漫櫻花大爆發！ 粉嫩系零食、飲品搶商機

2018-03-17 14:32

空巢覺得寂寞覺得冷 找個毛小孩來陪有這些好處

2018-03-17 19:18

影／台中法式餐廳 找來米其林星級廚師

2018-03-17 11:26

華航親子臥艙漸停售 4月1日起剩美國線

2018-03-18 10:13

擴散條件差！ 高屏空品今亮紅燈

2018-03-18 05:03

山難搜救靠無人機定位 民間讓物聯網飛天救人

2018-03-17 15:59

絕美又百搭！3款高CP值眼影盤不買可惜

2018-03-17 18:03

她當校護30年成立潔牙隊　培育出4名牙醫

2018-03-17 18:22

冷暖交替 22日冷氣團低溫探11度

2018-03-18 08:38

春拍預展周末登場 蘇富比與中國嘉德香港 億級作品爭豔

2018-03-17 18:15

清明祭祖也要嘗鮮！冰鎮手撕雞、紙紮抓寶手機套組超夯

2018-03-17 16:03

東京米其林二星中餐廳 8道鎮店菜來台

2018-03-17 13:52

春遊也要文青風！萊爾富攜手文創品牌印花樂推實用小物

2018-03-17 16:53

譚廚精隨x娘惹經典 星廚界教父黃清標發功

2018-03-17 13:47

9小時 文大彩虹獲金氏紀錄

2018-03-17 13:12

吃鍋補元氣 黑毛屋推季節限定「海鮮相撲鍋」

2018-03-17 19:10

影／北市推食安資訊網 食材溯源e起來

2018-03-17 17:33

味精吃還不吃好 專家揭開味精秘辛

2018-03-17 17:35

視覺系料理 「星戰死星」甜入喉

2018-03-17 13:42
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top