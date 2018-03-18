願景工程／苗博雅：年齡的隔閡可以因為態度而被超越

2018-03-18 11:04 聯合報 記者 聯合報 記者 章凱閎 ╱即時報導



一身俐落裝扮、一頭率性短髮的苗博雅，無論是太陽花學運、婚姻平權、廢除死刑等，總站在社會議題的浪頭上。30歲的她，如何看世代對立？她直言：「不同世代體驗的是不一樣的社會現實，當長輩喊著青年只懂得追求小確幸時，真的有認知到此刻的年輕人踏出大學的畢業門檻時，面對的是什麼樣的未來嗎？」

以下為採訪內容摘要：

我曾經在網路上看到有人找出1980年代的報紙，報紙上登了文章說「年輕人是草莓族」，1980年代的年輕人是誰？就是我的爸媽。我的爸媽已經被上一代在報紙上寫文章酸，說他們都是眼高手低、好高騖遠、吃不了苦，整天只想拿好處的草莓族。從1980年代開始，台灣的長輩就不斷消遣年輕人，這樣的政治經濟權力都掌握在長輩的手裡。

但不同世代，體驗的是不一樣的社會現實，長輩們成功的經驗和故事已經不被相信。我們父母那輩，是台灣經濟成長果實最大的受益者，他們出社會時，正好是台灣經濟的擴張期，有很多職缺被創造出來，當時是他們在挑工作，不是工作在挑他們。

以我爸爸為例，他是眷村子弟，我爺爺是老兵，沒什麼財產，他一路從最小的職員，爬到公司的主管階層，這是一個白手起家的成功故事，確實發生在我爸身上。

可是我呢？等到我大學畢業，我的學歷比我爸爸好，工作能力也不分軒輊，可是這個年紀的年輕人真的還擁有那個時代的機會嗎？真的只要你肯做，你一天工作12、16個小時，戲棚下站久了就是你的了嗎？這已經跟現在年輕人的經驗不符合。

相較於30年以前，台灣現在的年輕人素質高得非常多，工作技能、電腦技能、外語能力，都比上個世代高出一大截。可是我們面對的情況是很嚴峻的，因為工作職缺越來越少，但我們背負的壓力與期待還是非常高。上個世代的人會說：「以前我們只要肯吃苦，一定可以成功，為什麼你們現在不能成功，一定是因為你們不能吃苦。」這樣的邏輯是壓在我們身上。

我一直很困惑，上一代成功的定義是什麼？好像是有錢、有名聲就等於成功，如果是這樣，現在年輕人對於成功的定義不是自願性的改變，而是大家知道，要變得有錢、有名聲的希望越來越渺茫，與其追求遠在天邊的星星，不如追求實際能夠取得的東西。

現在的年輕人不重視GDP數字，不重視大江大海、反攻大陸什麼偉大中國夢，我們重視的是自己的生活有沒有變好，我要求的是，至少我不要吃到有毒的東西，我要有最低時薪的保障，能夠按時休假，因為我不想像上一輩一樣，把時間耗在工作上，沒有家庭生活，我知道就算把時間耗在工作上，也很難達到上一代的成果，我不如去掌握我真正能夠掌握的東西。

我認為所謂的小確幸，是現實生活中經過實際評估之後，年輕人覺得他可以得到的生活品質的提升。大人都說錢要存起來，但我存一輩子，都要成為被長照的對象了，我還是買不起半間房子，那我存起來幹嘛？為什麼我不在此刻提升生活品質，為什麼提升生活品質是一種罪惡？

年輕人需要小確幸，因為大家需要現實、立即可以得到的回饋，來鼓勵自己能繼續打拚下去。小確幸的存在是年輕人要鼓勵自己，繼續為資本家出賣勞力的動力來源，你們這些拿了好處的資本家，利用低薪、長工時把年輕人逼到如此苦悶，年輕人拿小確幸來麻痺自己，繼續為你服務，你們這些資本家嘴巴就應該閉上！不要再消遣年輕人。

有人說，現在的青年是厭世代，但我覺得厭世只是表象，背後其實是很積極的，像是「厭世動物園」、「每天來點負能量」，其實他們超正向的好嗎？他們創造一個以前的人沒有想過，原來厭世也可以賺錢，一群人透過社群網站互相取暖，建立起集體認同，用嘲諷的方式對政商權貴作出嚴厲的批判，這是以前的人一定想像不到的東西。

我還記得在「每天來點負能量」粉絲團看過一則貼文：「機會是留給準備好的人，有些人在出生時就已經準備好了，他的嬰兒房都比你家還要大。」聽起來好像很厭世，出生決定一切嘛，但實際上更深層的意義是，對於階級世襲做出批判跟指控，而且是用輕鬆、大家都能理解的方式。

面對權力的時候，沒有權力的人最好的武器就是嘲諷，對權力的嘲諷與不屑一顧，就是對權力最大的挑戰，厭世裡面深層的意義是這個。

苗博雅認為，厭世不只是年輕人的小抱怨，還有年輕人對於上個世代的諷刺，是一種以前的人難以想像的抵抗方式。

我希望台灣有更多長輩，願意用一些時間去了解台灣年輕人真實的處境，我覺得世代隔閡就會消融一點。

我舉一個例子，現在在台灣做民調，29歲以下年輕人最支持的政治人物是柯文哲，柯文哲已經幾歲了？為什麼一個上一個世代的政治人物可以得到年輕人最高的支持？因為他給年輕人一種「喔，我了解你」的感覺，我願意跟你們對話、願意親近你們。所以年齡的隔閡不是絕對的，它是可以因為態度而被超越的。

等到我60歲時，我希望我是一個對很多事情都保持開放態度的老人。因為年紀漸長，不可避免會出現一個想法是，我的人生經驗告訴我這件事情就是這樣，你們年輕人是因為你們不懂，所以才會這樣想，等你跟我一樣老的時候就會懂。

像我現在30歲，對於18、15歲的年輕人，我也會有這種感覺「欸？是不是你們還太小？」所以我們要做的是壓抑這種想法，強迫自己去接受不同的可能性。

我去年對一件事很驚訝，現在台灣的小學生會當YouTuber，還會在上面開頻道賣東西，我發現時非常訝異，這些影片都是他們自己剪的嗎？可是他們還是小學生耶！他們會剪接上字幕，還有商業頭腦，還懂得去批貨統計什麼東西最好賣。

在這個時候，我覺得我會喜歡的大人是，先把自己的困惑處理好，然後盡量去了解這是怎麼一回事，是我要去接受這個時代，而不是這個時代要去順應我過去的生活經驗。我希望等到我60歲的時候，我不要拿我60年來的生命經驗，去否定那時候年輕人的經驗。