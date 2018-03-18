願景工程／顏擇雅：年輕世代將可能終結台灣的理盲濫情

2018-03-18 10:57 聯合報 記者 聯合報 記者 梁玉芳 ╱即時報導



博學犀利的作家、出版人顏擇雅自稱已是中老年，她說，年輕世代對現狀覺得憤怒，「被年輕人罵老、廢，我沒有意見，因為我們就是！所有世代都恨過上一代，這個心情我可以理解。」

她給世代鴻溝的解方是：「老人家要克制自己講話的欲望」；如果有東西可以教年輕人，就當mentor；如果沒有，那你就認了，跟年輕人好好一起學習。而年輕人「在憤怒之外，也要看到世界的變化是不會錯過台灣的」。悶經濟，機會真的少；但少了磨練，這才需要憂慮。以下是採訪紀要：

九零後（1990後出生）這代有五個特質，和我們這代不一樣。

第一，他們是網路世代，每個世代出社會總有負面情緒；但我這一代負面情緒不會在同溫層彼此放大；現在年輕人會。

第二，是有史以來學歷最高的年輕世代，理性層面好過上一代，重視論述能力。要說服他們，要講出道理。

這也是一體兩面：可能他們會讓台灣的理盲濫情結束；但「就學期」是史上最長，等出了社會發現現實讓人失望，年紀已經大了，失望感更深。

第三，台灣的文化地位已經沒落了。以前台灣鄧麗君、鳳飛飛、瓊瑤、古龍等人紅遍星馬，至今大陸總有某處還在重播「星星知我心」。如今台灣沒有文化標竿人物，年輕世代的文化認同焦慮更強。

第四，年輕世代的父母都經過台灣民主化洗禮，所以教養哲學是「跟孩子做朋友」；如果兩代意見不同，我們是「算了，不要告訴爸媽」；但現代小孩會覺得與爸媽無法溝通，是很大的挫折。

第五，他們在解嚴後出生，自由是不用爭取的基本人權。但自由是兩面刃，必須承受選擇的後果，還有選擇過程的徬徨感。

年輕人機會變少，處境艱難，的確是老一代的責任：創業動能停了廿年、投資不振。我可以理解年輕人的憤怒。但台灣的悶經濟，影響的不只是年輕世代。中老年開始看「如何老去」的書，也有一種「我不想再奮鬥」的心情，只求身心安頓，不要變「下流老人」就好；這和年輕世代的憤怒，都是悶經濟的反射。

台灣經濟和民主面對都的是「最低的水果摘完了」。台灣最大的問題是貧富差距，如何弭平是困難的辯論。所以年輕世代嚮往「左」，左才是正確。我們那代出社會時，財經書當道，張忠謀出自傳，年輕人會買。現在企業家出書，年輕人不會理。因為大環境讓年輕人看不到「誘因」。

未來十年變化會更快，年輕人有腦力、有體力，能迎接變化，更有機會創造自己的舞台。這是最幸運的。最應該靠么的是中老年人吧？