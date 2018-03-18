健康相談室／扭脖子、折手指喀喀響 關節太鬆?

Q：折手指、扭脖子出現的喀喀聲越響亮，越代表姿勢不良？

A：未必是這樣。

手指、頸椎等可動關節屬「滑液囊關節」，關節前後兩塊骨頭間的囊腔中有滑液，2015年加拿大有學者透過核磁共振證實，當人們用外力伸展關節時，兩塊骨頭間的密閉的囊腔會拉大，其中的壓力隨之變小，因而釋放出氣體、形成氣泡，當氣泡擠破，便產生大家熟悉的喀喀聲響。

折手指、扭脖子要能發出喀喀聲響，必須延長兩塊骨頭間的空隙，而關節周邊又有肌肉與韌帶，因此經常能作出喀喀聲的人，代表比較能藉由自己的控制來放鬆肌肉；另也可能是因為關節較大、內含滑液量較高，釋放的氣體也因此較多。

相對地，經常折不出聲音的人，除了力道不足，也可能是因為關節周邊的肌肉或韌帶太過緊繃，使關節不足以產生足夠的位移來發出聲響。

經常壓迫關節使之喀喀作響，究竟有沒有負面影響？這個問題自1947年便受到醫界關注，一名美國醫師嘗試日日折自己的左手手指，一連60年，結果發現兩隻手得關節炎的程度相同；近期也有研究顯示，折手指並不會增加關節磨損，還可能增加關節活動度。

長期折手指、扭脖子究竟是好是壞，尚無定論，還有待更多實證研究，不過確定的是，若是尋求整骨整脊，必須先請專業醫師評估是否有禁忌症，如自身是否有關節不穩定、有周邊血管問題等，未經評估貿然請人施作，有可能造成難以挽回的傷害。

諮詢專家／台北市立聯合醫院陽明院區復健科主治醫師丁睿宇