愛肝達人站／保肝 別亂吃偏方

2018-03-18 13:46 聯合晚報 許金川



許金川（台大醫學院名譽教授／肝病防治學術基金會董事長）

那天有一位老先生看診。

「歐吉桑！歐吉桑！」我一直尊稱他歐吉桑，想拉近與他的關係，可是還是感覺他不熱絡。

等到看完診要離開時，他竟冒出一句：「你看起來比我老，還叫我歐吉桑！」

我楞了一下，低頭看了病歷上他的年齡。民國32年生的，明明大我許多歲！

我離開診間照鏡子自我端詳許久…「我真的看起來比他老啦！」

雖然古語說「老吾老以及人之老。」用現代白話文翻譯就是說「你雖然老，總有人比你更老！」應該是叫人不要倚老賣老的意思。

話說回來，人都會老，老是生命自然現象，但就好比車子，人老化的速度跟車一樣，跟你平時有沒有好好養生、注重保養有很大的關係。

人是動物，因此「動」是維持健康的要件。老人家臥病在床，不久四肢肌肉就會開始萎縮，符合了達爾文「用盡廢退」的道理；此外，攝取新鮮自然的食物，不要大魚大肉，以免營養、熱量過度，造成肥胖、血壓、血糖高，導致動脈硬化、高血壓、高血脂。

在肺部及心臟的保養上，多呼吸新鮮空氣、適度運動也是很重要的養生之道，可促進血液循環。

此外，不要亂吃偏方草藥、來路不明的補品、保健食品，以免傷肝還傷腎。這在保肝方面尤其重要。此外，不要酗酒、不要感染B、C肝。一旦感染B、C肝，要找肝膽腸胃科醫師好好定期檢查一番，必要時使用抗病毒藥物治療，如果沒有B肝帶原及抗體，趕快注射疫苗。最重要的是，不要以為體格好就自以為肝臟好，等到感覺不對，通常都大事不妙、來不及了！

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