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保健看過來／臉紅脖子粗 自律神經失調

2018-03-18 13:46聯合晚報 李樹人

醫生表示，自律神經失調患者個性較敏感、神經質，若工作壓力沉重、生活挫折或是天氣變...
醫生表示，自律神經失調患者個性較敏感、神經質，若工作壓力沉重、生活挫折或是天氣變化劇烈，不適症狀會更加明顯。 圖／聯合報系資料照片
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晚上睡不好 白天心悸 以為腦中風

在外商公司服務的田小姐，還不到40歲，外型亮麗，工作能力超強，年薪接近200萬元，條件不錯，打趴許多想追她的男人，但這似乎也是讓她迄今小姑獨處的原因之一，生活伴侶就是一隻四歲柴犬。原本她身體健康，健診報告幾乎沒有紅字，但最近半年卻狀況連連，經常心悸、頭暈、臉脹紅、後頸部發硬。

一次開完國際視訊會議後，主管突然叫住田小姐，關心問著「臉怎麼脹紅？是不是血壓偏高？」她至洗手間照鏡子，也被嚇了一跳，因為鏡子裡面的人一副快要腦中風的模樣，彷彿情緒激動後血脈賁張。

她連忙排假，趕至醫院看病，自認是心臟或是心血管出問題，掛了心臟內科。奇怪的是，初步檢查結果正常，血壓、心跳都沒問題，不過，醫師也覺得她臉紅脖子粗，擔心真有異狀，排了心電圖、胸部超音波，但影像報告還是正常。

再進一步問診後，真相終於大白。醫師研判她罹患了自律神經失調，導致出現身心症狀，容易緊張、焦慮，晚上睡眠品質不好，白天則容易心悸、胸悶，產生類似腦中風病況。

半夜急診找不出病因

國泰醫院心臟內科主治醫師張嘉修指出，自律神經失調所引起的身心症狀個案越來越多，尤其是夜間門診，平均三成患者都有類似問題，胸悶、胸痛、心悸，莫名的臉脹紅，像是要腦充血。

這些患者自我要求很高，為求工作表現，或是不想白天請假，影響到同事，因此即使覺得身體不舒服，也常忍到下班後才來看夜診。

張嘉修指出，自律神經失調患者都有類似身心症狀，也有人睡眠嚴重受到影響。就有一名女性高階主管，常在半夜痛醒，胸部劇烈疼痛，以為是心肌梗塞，至急診就醫，卻找不出病因。

心臟內科轉身心科

光慧診所精神科醫師江漢光指出，幾乎每位自律神經失調患者都是從心臟內科轉至身心科、精神科，就有患者接受運動心電圖、超音波，甚至是心導管檢查，確定每條心血管都正常、沒有阻塞，才尋求精神科醫師協助。

臨床發現，自律神經失調患者個性較敏感、神經質，如果工作壓力沉重、生活挫折、遭遇重大變故，或是天氣變化劇烈，不適症狀就會更加明顯。

江漢光建議，這類患者平常應少喝茶、咖啡，多喝開水，多運動，最重要的是學習放鬆自己，例如打球、桌遊、靜坐、冥想、慢跑、有氧運動都不錯，只要是不妨礙日常生活及工作的休閒都可以試試。

如果還是無法放鬆，仍有胸悶、胸痛、心悸等症狀，就應該就醫，在醫師評估下，服用抗焦慮、抗憂鬱等藥物，至少持續服用兩個月。

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