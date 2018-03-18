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親子臥艙亮點不亮 華航認賠權利金

2018-03-18 10:26中央社 台北18日電

親子臥艙曾是華航新機隊的一大亮點，但叫好不叫座，許多航線陸續停售；華航總經理謝世謙今天證實，仍得在合約期限內付給原創者紐西蘭航空權利金，只能認賠。

華航親子臥艙2014年底推出，構思來自紐西蘭航空的「空中沙發」，也是首家取得紐西蘭航空座椅專利授權的航空公司，在3張同排經濟艙座椅裝上特殊裝置，讓腿靠墊可抬升與座椅齊平，調整為1組沙發式的臥鋪，訴求不用花3個經濟艙座位的票價，親子可一同享受舒適平躺空間。

親子臥艙並非目前華航團隊的決策，謝世謙直言，公司當初對親子臥艙的構想，未詳細審慎評估，例如東西文化不同，結果銷售不佳，現在多數航線都停售，但因原創來自紐西蘭航空，當年華航與紐西蘭航空簽約，每年必須支付權利金，現在只能認賠。

紐西蘭航空的空中沙發是在2010年推出，訴求包括親子和夫妻、情侶，反應不錯；不過，華航的親子臥艙對象鎖定親子，雖然也接受兩位大人訂位，但實際訂位的也都是親子族群。

華航10架B777-300ER機隊，每架都有10組親子臥艙設施，14架A350-900機隊原本也計劃每架裝12組親子臥艙，謝世謙上任後決定不再做無效益投資，所以A350-900機隊只有前6架有親子臥艙。

謝世謙並未透露權利金的金額與合約期限，業界估計每架每年不會少於10萬美元，每架合約應該從正式營運開始計算，大約6年左右。

華航10架B777-300ER機隊是在2014至2016年引進，14架A350-900機隊中的前6架是在2016至2017年交機，華航須給付紐西蘭航空親子臥艙權利金的期限，還有好幾年。

根據華航網站公布的資訊，現在無論是B777-300ER或A350-900飛機的親子臥艙，都只提供6組，且4月1日起只剩美國航線有親子臥艙服務，而華航的A350-900飛機都用在歐洲及紐澳航線，也就是4月1日起A350-900飛機上的親子商務艙不會再使用。

華航先後共在16架飛機上裝設172組親子臥艙設施，今年4月1日起全部只有60組提供服務，等於約3分之2強迫提前退休。

謝世謙說，不使用的親子臥艙設施全部上鎖，避免乘客任意使用。

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