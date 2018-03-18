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華航親子臥艙漸停售 4月1日起剩美國線

2018-03-18 10:13中央社 台北18日電

華航3年多前風光推出親子臥艙，但反應未如預期，去年歐洲線開始陸續停售，華航最新公告，4月1日起只剩美國航線有銷售，所有歐洲線及加拿大航線都不再提供親子臥艙服務。

華航親子臥艙是2014年底在新引進的B777-300ER機隊推出，3張同排的經濟艙座椅，可單獨銷售，當有旅客要購買親子臥艙時，3張座椅可調整為1組沙發式的臥鋪，訴求不用花3個經濟艙座位的票價，親子可一同享受舒適平躺空間，且提供睡墊及商務艙枕頭、蓋毯。

華航親子臥艙陸續在北美、歐洲等長程航線推出，2016年10月新引進的A350-900機隊也規劃親子臥艙。

華航B777-300ER機隊共10架飛機，每架經濟艙第2至11排右側座椅，都有親子臥艙設施；華航A350-900機隊共14架，只有前6架交付的飛機有親子臥艙設施，分別在經濟艙兩側第2至7排座椅。

實際營運後，華航發現親子臥艙銷售未如預期，尤其是歐洲航線，賣得零零落落，去年起逐漸停售阿姆斯特丹、維也納、羅馬等航線親子臥艙，而去年底開航的倫敦航線也未提供親子臥艙。

華航網站最新公告，今年4月1日起停售法蘭克福及加拿大航線的親子臥艙，等於歐洲航線親子臥艙全收攤，北美航線只剩銷售比歐洲線稍好的美國3條航線，包括洛杉磯、紐約及舊金山。

根據華航的規定，親子臥艙可以是一位成人帶兩位兒童、兩位成人帶一位兒童、一位成人帶一位兒童、兩位成人或一位成人，各有不同加購價，以用最普遍的一位大人帶一位小孩為例，目前美國航線加購價是新台幣1萬2000元，加拿大與法蘭克福加購價是9000元。

華航親子臥艙的評價不一，有人稱讚對帶年紀較小孩童搭長程線飛機的父母來說，讓小孩在有如床鋪的空間上活動及能平躺睡覺，小孩不易哭鬧。

不過，也有人使用過後覺得不理想。住在洛杉磯的楊小姐2年前帶4歲女兒回台探親，選了親子臥艙，她說，小孩舒服，大人受罪，因受限長度，整個航程中，大人的腳得彎曲，且用餐不便，隨身行李不好放，上廁所時還得爬出爬進，很麻煩。

至於美國線的親子臥艙未來是否也會停售，華航目前並未決定。

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