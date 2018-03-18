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全台晴朗溫暖 沿海小心長浪

2018-03-18 08:38中央社 台北18日電

中央氣象局預報，今天東北季風減弱，氣溫回升，全台晴朗溫暖、可見陽光好天氣；不過北部、東半部沿海可能有長浪，提醒海邊活動要小心。

氣象局預測，今天各地氣溫都在攝氏24、25度以上，大台北及中南部可達28至30度，因水氣少，晴朗溫暖、可見陽光，相當舒適，山區午後仍有機會出現陣雨，到山區活動記得帶雨具。

氣象局提醒，東北季風雖減弱，北部、東半部、恆春半島及馬祖沿海可能有長浪，海邊活動要注意安全。

氣象局馬祖
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