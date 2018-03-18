親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台版米其林公布
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
讚‧好物

周一高溫30度 周四冷氣團來襲低溫下探11度

2018-03-18 05:01聯合報 記者侯俐安╱即時報導

今天東北季風減弱，各地氣溫都會較今天上升，中央氣象局預計，近中午各地高溫都可達到25度以上，中南部有機會達28至30度，略感悶熱；天氣上則是趨於穩定，東半部地區仍有些許短暫雨，西半部山區有熱對流發展的機會，中午過後部分區域將會降雨；回暖的天氣在西半部及金門、馬祖較易有局部低雲或霧影響能見度，交通往返請留意航班資訊及行車安全。

氣象局表示，周一白天風向為東南到偏南風，各地高溫再度來到25、26度以上、中南部高溫甚至達27至30度；水氣偏少，各地大多為多雲到晴，東半部地區及西半部山區有局部短暫陣雨；晚上起至下周二則受鋒面通過影響，西半部及東北部地區轉為有短暫陣雨或雷雨的天氣，東部及東南部地區也有局部短暫陣雨，由於降雨的關係，中部以北高溫會稍降一些。

氣象局表示，周三鋒面通過後，水氣減少，西半部地區為短暫陣雨後多雲的天氣，剩下東半部地區仍有局部短暫陣雨，緊接著大陸冷氣團南下，北部白天溫度上升幅度有限，氣溫呈現一路下滑趨勢，其他地方入夜後也將感受到這波冷空氣的威力。

氣象局表示，周四至周五清晨大陸冷氣團影響，中部以北及東北部低溫將下降至11至13度，其他地方則約13至15度，北台灣整天感受寒冷，其他地方早晚也偏冷；白天起至周六大陸冷氣團減弱，各地夜晚及清晨仍要注意氣溫偏涼冷，白天則有回暖的感受；周四至周六水氣不多，僅迎風面的東半部地區及北部山區有局部短暫雨，其他地區則為多雲到晴的天氣。

圖／擷取自中央氣象局網站
圖／擷取自中央氣象局網站
分享

冷氣團氣象局
我的老天額 可以雙人出國去東京 因為______________同行免費送！

相關新聞

5成國人酒精不耐症 當心酒害

2018-03-18 00:01

擴散條件差！ 高屏空品今亮紅燈

2018-03-18 05:03

首次唐寶寶走秀　模特兒、藝人也來尬

2018-03-17 22:26

睡不著？聽煎培根的聲音可幫助入眠

2018-03-17 21:10

不開申請一階記者會　建中校長：不希望造成學生壓力

2018-03-17 19:21

吃鍋補元氣 黑毛屋推季節限定「海鮮相撲鍋」

2018-03-17 19:10

她當校護30年成立潔牙隊　培育出4名牙醫

2018-03-17 18:22

愛喝水果茶 竟然會傷害牙齒？

2018-03-17 17:58

影／北市推食安資訊網 食材溯源e起來

2018-03-17 17:33

台北氣溫稍涼 不時有陽光露臉

2018-03-17 17:28

清明祭祖也要嘗鮮！冰鎮手撕雞、紙紮抓寶手機套組超夯

2018-03-17 16:03

山難搜救靠無人機定位 民間讓物聯網飛天救人

2018-03-17 15:59

明後天高溫上看30度 下周三起冷空氣發威

2018-03-17 14:46

文化大學彩虹鑲金！ 氣象局：台灣之光

2018-03-17 14:27

學會為攝護腺切片浮濫申報喊冤 健保署：優先改善給付

2018-03-17 14:25

東京米其林二星中餐廳 8道鎮店菜來台

2018-03-17 13:52

譚廚精隨x娘惹經典 星廚界教父黃清標發功

2018-03-17 13:47

視覺系料理 「星戰死星」甜入喉

2018-03-17 13:42

入春防過敏 除濕→防水→滅塵蟎

2018-03-17 13:36

台人近5成有酒精不耐症 全世界比例最高

2018-03-17 13:19

冬季很常見 文大擬推彩虹預報

2018-03-17 13:12

9小時 文大彩虹獲金氏紀錄

2018-03-17 13:12

下周三冷氣團南下 最低溫恐只剩13度

2018-03-17 10:58

冬季近三分之一有彩虹 文大擬推「彩虹預報」

2018-03-17 10:35

一喝酒就心悸臉紅頭痛？ 小心得了酒精不耐症

2018-03-17 10:34

文大最長壽彩虹氣象局協助佐證 今獲頒金氏紀錄

2018-03-17 10:21

文大彩虹創世界紀錄 吳德榮剖析有多難得

2018-03-17 06:54

下周國內油價可能調降0.1元

2018-03-17 06:02

高屏空品區風速弱 空汙今亮「橘色提醒」

2018-03-17 05:05

今偏涼北台有雨 下周四冷氣團來襲低溫下探13度

2018-03-17 05:01

春天到！ 出發去露營

2018-03-16 10:09

米含有砷、油條含有鋁 吃了含有重金屬的食品會怎麼樣？

2018-03-16 08:00

退休比上班快樂10倍！前嘉裕西服總經理打造完美第二人生

2018-03-14 15:48

共享共食顛覆想像 一起享用剩食美好滋味

2018-03-12 11:24

去哪裡旅行？打開門直接跳海游泳或划寶特瓶小舟出海

2018-03-09 10:18

購屋參考 哪些不良設計影響居家品質

2018-03-09 09:25

準確度70％！你的發文正悄悄洩露你是否憂鬱

2018-03-09 09:09

美女基金教練黃曲欣 教你用基金賺到退休金

2018-03-09 09:03

別管別人說幾月份該吃什麼蔬菜 油烤冬季番茄

2018-03-08 11:41
看更多

熱門文章

台人近5成有酒精不耐症 全世界比例最高

2018-03-17 13:19

台中捷運綠線徵才 這個職缺月薪最高6.9萬元

2018-03-17 14:30

睡不著？聽煎培根的聲音可幫助入眠

2018-03-17 21:10

明後天高溫上看30度 下周三起冷空氣發威

2018-03-17 14:46

文大彩虹創世界紀錄 吳德榮剖析有多難得

2018-03-17 06:54

文大最長壽彩虹氣象局協助佐證 今獲頒金氏紀錄

2018-03-17 10:21

殺破狼周運勢／巨蟹多人表示好感 天蠍面試運不錯

2018-03-18 00:00

一喝酒就心悸臉紅頭痛？ 小心得了酒精不耐症

2018-03-17 10:34

下周國內油價可能調降0.1元

2018-03-17 06:02

文化大學彩虹鑲金！ 氣象局：台灣之光

2018-03-17 14:27

台中捷運招募95人 月薪最高6.9萬元

2018-03-17 10:56

超美麗婚紗 竟是用二手衣搭配魚鱗改造

2018-03-17 12:04

康熙絕美粉紅御瓷挑戰世界瓷王　台北首度亮相

2018-03-17 20:25

下周三冷氣團南下 最低溫恐只剩13度

2018-03-17 10:58

冬季近三分之一有彩虹 文大擬推「彩虹預報」

2018-03-17 10:35

《窗邊的小荳荳》插畫展 獨子來台暢談「我的母親」

2018-03-17 09:00

嬤替孫養毛小孩 身子癢抓到流膿

2018-03-17 19:23

學會為攝護腺切片浮濫申報喊冤 健保署：優先改善給付

2018-03-17 14:25

不開申請一階記者會　建中校長：不希望造成學生壓力

2018-03-17 19:21

愛喝水果茶 竟然會傷害牙齒？

2018-03-17 17:58

再傳石虎遭獸鋏受傷 特生中心緊急救治

2018-03-17 11:22

浪漫櫻花大爆發！ 粉嫩系零食、飲品搶商機

2018-03-17 14:32

空巢覺得寂寞覺得冷 找個毛小孩來陪有這些好處

2018-03-17 19:18

首次唐寶寶走秀　模特兒、藝人也來尬

2018-03-17 22:26

影／台中法式餐廳 找來米其林星級廚師

2018-03-17 11:26

山難搜救靠無人機定位 民間讓物聯網飛天救人

2018-03-17 15:59

定期票上路 柯文哲：下一步公車路網重整

2018-03-17 20:32

她當校護30年成立潔牙隊　培育出4名牙醫

2018-03-17 18:22

今日星座運勢／摩羯 多與小孩相處 有助正面能量

2018-03-18 00:00

絕美又百搭！3款高CP值眼影盤不買可惜

2018-03-17 18:03

清明祭祖也要嘗鮮！冰鎮手撕雞、紙紮抓寶手機套組超夯

2018-03-17 16:03

春拍預展周末登場 蘇富比與中國嘉德香港 億級作品爭豔

2018-03-17 18:15

東京米其林二星中餐廳 8道鎮店菜來台

2018-03-17 13:52

春遊也要文青風！萊爾富攜手文創品牌印花樂推實用小物

2018-03-17 16:53

影／北市推食安資訊網 食材溯源e起來

2018-03-17 17:33

吃鍋補元氣 黑毛屋推季節限定「海鮮相撲鍋」

2018-03-17 19:10

味精吃還不吃好 專家揭開味精秘辛

2018-03-17 17:35

9小時 文大彩虹獲金氏紀錄

2018-03-17 13:12

譚廚精隨x娘惹經典 星廚界教父黃清標發功

2018-03-17 13:47

視覺系料理 「星戰死星」甜入喉

2018-03-17 13:42
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top