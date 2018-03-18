周一高溫30度 周四冷氣團來襲低溫下探11度

2018-03-18 05:01 聯合報 記者 聯合報 記者 侯俐安 ╱即時報導



今天東北季風減弱，各地氣溫都會較今天上升，中央氣象局預計，近中午各地高溫都可達到25度以上，中南部有機會達28至30度，略感悶熱；天氣上則是趨於穩定，東半部地區仍有些許短暫雨，西半部山區有熱對流發展的機會，中午過後部分區域將會降雨；回暖的天氣在西半部及金門、馬祖較易有局部低雲或霧影響能見度，交通往返請留意航班資訊及行車安全。

氣象局表示，周一白天風向為東南到偏南風，各地高溫再度來到25、26度以上、中南部高溫甚至達27至30度；水氣偏少，各地大多為多雲到晴，東半部地區及西半部山區有局部短暫陣雨；晚上起至下周二則受鋒面通過影響，西半部及東北部地區轉為有短暫陣雨或雷雨的天氣，東部及東南部地區也有局部短暫陣雨，由於降雨的關係，中部以北高溫會稍降一些。

氣象局表示，周三鋒面通過後，水氣減少，西半部地區為短暫陣雨後多雲的天氣，剩下東半部地區仍有局部短暫陣雨，緊接著大陸冷氣團南下，北部白天溫度上升幅度有限，氣溫呈現一路下滑趨勢，其他地方入夜後也將感受到這波冷空氣的威力。