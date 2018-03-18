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5成國人酒精不耐症 當心酒害

2018-03-18 00:01聯合報 記者陳雨鑫／台北報導

研究顯示，台人近5成有酒精不耐症， 全世界比率最高。 聯合報系資料照片
研究顯示，台人近5成有酒精不耐症， 全世界比率最高。 聯合報系資料照片
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研究顯示，台灣有45％到49％的人有酒精不耐症，罹病比率為全球最高，患者一周內最多只能攝取純酒精20毫升，等於500毫升啤酒或一杯紅酒，飲用超量，身體無法代謝，增加罹癌風險。美國史丹佛大學醫學院高級研究員陳哲宏呼籲，政府應該建立「酒害防制法」，保護國人健康。

酒精不耐症患者若喝酒過量，體內就會累積酒精而無法代謝，會增加罹癌風險。 聯合報系...
酒精不耐症患者若喝酒過量，體內就會累積酒精而無法代謝，會增加罹癌風險。 聯合報系資料照片
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陳哲宏表示，酒精不耐症是指體內缺乏幫助酒精代謝的「ALDH2 酵素」。調查顯示，除台灣，日本有40％民眾有酒精不耐症、大陸35％、南韓25％，全球罹患此症者約5億6000多萬人，幾乎都是華人，為東南亞地區特殊疾病。

研究顯示，酒精不耐症患者喝酒一旦過量，體內就會累積酒精而無法代謝，未來罹患口腔癌、食道癌風險是一般人的100倍，女性罹患乳癌機率也比一般人高，也增加大腸直腸癌機率。

世界衛生組織於2007年將酒精轉化的乙醛列為一級致癌物，近期也有報告顯示，酒精是失智症危險因子之一。陳哲宏表示，國人對「不耐症」會迷思，誤以為不斷喝，對抗它、就可以戰勝它，這是錯誤觀念，酒精不耐症與體內缺乏ALDH2酵素有關，並非多喝酒就可以克服。

陳哲宏說，若飲酒後臉紅，有70％的機率是酒精不耐症，民眾也能將OK蹦塗上濃度70％酒精，貼在皮膚上約10到15分鐘，若皮膚變紅，就是酒精不耐症的患者；若想精確知道是否為患者，有醫院可提供相關基因檢查，每次要價約2000元。

陳哲宏呼籲政府正視相關酒精防治，台灣已經有菸害防制法，卻沒有酒害防制法，希望政府能正視此事。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

患者酵素失智症
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