首次唐寶寶走秀 模特兒、藝人也來尬

2018-03-17 22:26 聯合報 記者 聯合報 記者 林良齊 ╱即時報導



唐氏症基金會今天邀請多位藝人、模特兒及14名唐寶寶走上伸展台，在社會大眾面前展現近半年的專業走秀訓練成果，也讓大家看到孩子們的努力與堅持，並呼籲社會大眾持續支持唐氏症基金會的服務。副總統陳建仁也出席並感謝唐氏症基金會的協助。

唐氏症基金會也邀回曾經擔任任基金金公益大使的于美人、小鬼(黃鴻升)、吳慷仁，分別陪伴小唐寶寶、青年唐寶寶、長青組唐寶寶走秀，同時也呼籲大家支持基金會在早期療育、青年就業與老年安養等相關服務能順利執行。

這次唐寶寶走上伸展台，背後有許多專業人士、團體及企業的支持，半年多前唐氏症基金會透過正式甄選，邀請伊林娛樂大中華區副總經理王影華及秀導雷蒙擔任評審，選出3組、共14位3歲至34歲的唐寶寶，再經由多次集訓儀態、笑容、台步…一一從零開始教起，「走秀」對唐寶寶們來說是個夢想也是很大的挑戰。

唐氏症基金會目前服務型態涵蓋公共托育、早期療育、小型作業所、中重度心智障礙者日間照顧中心等，服務範圍不僅在台灣本島，更擴及馬祖離島，並在近年相繼推出烘焙品牌－「愛不囉嗦」及手工皂品牌「愛皂事」。

唐氏症基金會董事長林正俠表示，20年前唐氏症基金會藉著書法家杜忠老師義賣墨寶，傾力相助成立，讓許多父母從終日以淚洗面到能夠陪伴、分享教養經驗給新加入的家長，並且樂意帶著孩子走入人群。但不可諱言的，社會上對唐寶寶與心智障礙者仍存在因不理解而產生的異樣眼光，希望藉由這次20週年感恩秀的舉辦，讓台下的貴賓與社會大眾看見伸展台上的唐寶寶，透過努力練習所展現的自信與能力。

一同參與走秀的唐氏症基金會執行長林美智表示，她從一個無助的唐寶寶母親到基金會執行長，這條路走了23年，有淚水也有欣慰，因為擁有一個唐寶寶孩子，讓她在人生中轉了好大一個彎，也發現自己原來有那麼大的潛能，可以克服萬難。