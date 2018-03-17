親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台版米其林公布
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
讚‧好物

中國將禁「社會信用」太低的民眾搭乘火車、飛機

首次唐寶寶走秀　模特兒、藝人也來尬

2018-03-17 22:26聯合報 記者林良齊╱即時報導

唐氏症基金會今天邀請多位藝人、模特兒及14名唐寶寶走上伸展台，在社會大眾面前展現近半年的專業走秀訓練成果，也讓大家看到孩子們的努力與堅持，並呼籲社會大眾持續支持唐氏症基金會的服務。副總統陳建仁也出席並感謝唐氏症基金會的協助。

唐氏症基金會也邀回曾經擔任任基金金公益大使的于美人、小鬼(黃鴻升)、吳慷仁，分別陪伴小唐寶寶、青年唐寶寶、長青組唐寶寶走秀，同時也呼籲大家支持基金會在早期療育、青年就業與老年安養等相關服務能順利執行。

這次唐寶寶走上伸展台，背後有許多專業人士、團體及企業的支持，半年多前唐氏症基金會透過正式甄選，邀請伊林娛樂大中華區副總經理王影華及秀導雷蒙擔任評審，選出3組、共14位3歲至34歲的唐寶寶，再經由多次集訓儀態、笑容、台步…一一從零開始教起，「走秀」對唐寶寶們來說是個夢想也是很大的挑戰。

唐氏症基金會目前服務型態涵蓋公共托育、早期療育、小型作業所、中重度心智障礙者日間照顧中心等，服務範圍不僅在台灣本島，更擴及馬祖離島，並在近年相繼推出烘焙品牌－「愛不囉嗦」及手工皂品牌「愛皂事」。

唐氏症基金會董事長林正俠表示，20年前唐氏症基金會藉著書法家杜忠老師義賣墨寶，傾力相助成立，讓許多父母從終日以淚洗面到能夠陪伴、分享教養經驗給新加入的家長，並且樂意帶著孩子走入人群。但不可諱言的，社會上對唐寶寶與心智障礙者仍存在因不理解而產生的異樣眼光，希望藉由這次20週年感恩秀的舉辦，讓台下的貴賓與社會大眾看見伸展台上的唐寶寶，透過努力練習所展現的自信與能力。

一同參與走秀的唐氏症基金會執行長林美智表示，她從一個無助的唐寶寶母親到基金會執行長，這條路走了23年，有淚水也有欣慰，因為擁有一個唐寶寶孩子，讓她在人生中轉了好大一個彎，也發現自己原來有那麼大的潛能，可以克服萬難。

參與青年組走秀的21歲唐寶寶文維特教學校畢業後進入速食店工作的文維，已經學會製作簡易輕食和煮咖啡，每天早上文維上班前都會為從小照顧他的阿嬤煮一杯熱咖啡，在阿嬤的眼裡，文維是個懂事貼心的大寶貝，更曾與照顧他的阿嬤成功泳渡日月潭，文維的夢想是想開一間在家附近的咖啡廳，裡面要賣唐寶寶做的手工餅乾，繼續和阿嬤相伴每一天。

唐氏症基金會今天邀請多位藝人、模特兒及14名唐寶寶走上伸展台，在社會大眾面前展現...
唐氏症基金會今天邀請多位藝人、模特兒及14名唐寶寶走上伸展台，在社會大眾面前展現近半年的專業走秀訓練成果，也讓大家看到孩子們的努力與堅持，並呼籲社會大眾持續支持唐氏症基金會的服務。圖／唐氏症基金會提供
分享
唐氏症基金會今天邀請多位藝人、模特兒及14名唐寶寶走上伸展台，在社會大眾面前展現...
唐氏症基金會今天邀請多位藝人、模特兒及14名唐寶寶走上伸展台，在社會大眾面前展現近半年的專業走秀訓練成果，也讓大家看到孩子們的努力與堅持，並呼籲社會大眾持續支持唐氏症基金會的服務。圖／唐氏症基金會提供
分享
唐氏症基金會今天邀請多位藝人、模特兒及14名唐寶寶走上伸展台，在社會大眾面前展現...
唐氏症基金會今天邀請多位藝人、模特兒及14名唐寶寶走上伸展台，在社會大眾面前展現近半年的專業走秀訓練成果，也讓大家看到孩子們的努力與堅持，並呼籲社會大眾持續支持唐氏症基金會的服務。圖／唐氏症基金會提供
分享
唐氏症基金會今天邀請多位藝人、模特兒及14名唐寶寶走上伸展台，在社會大眾面前展現...
唐氏症基金會今天邀請多位藝人、模特兒及14名唐寶寶走上伸展台，在社會大眾面前展現近半年的專業走秀訓練成果，也讓大家看到孩子們的努力與堅持，並呼籲社會大眾持續支持唐氏症基金會的服務。圖／唐氏症基金會提供
分享
唐氏症基金會今天邀請多位藝人、模特兒及14名唐寶寶走上伸展台，在社會大眾面前展現...
唐氏症基金會今天邀請多位藝人、模特兒及14名唐寶寶走上伸展台，在社會大眾面前展現近半年的專業走秀訓練成果，也讓大家看到孩子們的努力與堅持，並呼籲社會大眾持續支持唐氏症基金會的服務。圖／唐氏症基金會提供
分享
唐氏症基金會今天邀請多位藝人、模特兒及14名唐寶寶走上伸展台，在社會大眾面前展現...
唐氏症基金會今天邀請多位藝人、模特兒及14名唐寶寶走上伸展台，在社會大眾面前展現近半年的專業走秀訓練成果，也讓大家看到孩子們的努力與堅持，並呼籲社會大眾持續支持唐氏症基金會的服務。圖／唐氏症基金會提供
分享
唐氏症基金會今天邀請多位藝人、模特兒及14名唐寶寶走上伸展台，在社會大眾面前展現...
唐氏症基金會今天邀請多位藝人、模特兒及14名唐寶寶走上伸展台，在社會大眾面前展現近半年的專業走秀訓練成果，也讓大家看到孩子們的努力與堅持，並呼籲社會大眾持續支持唐氏症基金會的服務。圖／唐氏症基金會提供
分享
唐氏症基金會今天邀請多位藝人、模特兒及14名唐寶寶走上伸展台，在社會大眾面前展現...
唐氏症基金會今天邀請多位藝人、模特兒及14名唐寶寶走上伸展台，在社會大眾面前展現近半年的專業走秀訓練成果，也讓大家看到孩子們的努力與堅持，並呼籲社會大眾持續支持唐氏症基金會的服務。圖／唐氏症基金會提供
分享
唐氏症基金會今天邀請多位藝人、模特兒及14名唐寶寶走上伸展台，在社會大眾面前展現...
唐氏症基金會今天邀請多位藝人、模特兒及14名唐寶寶走上伸展台，在社會大眾面前展現近半年的專業走秀訓練成果，也讓大家看到孩子們的努力與堅持，並呼籲社會大眾持續支持唐氏症基金會的服務。圖／唐氏症基金會提供
分享
唐氏症基金會今天邀請多位藝人、模特兒及14名唐寶寶走上伸展台，在社會大眾面前展現...
唐氏症基金會今天邀請多位藝人、模特兒及14名唐寶寶走上伸展台，在社會大眾面前展現近半年的專業走秀訓練成果，也讓大家看到孩子們的努力與堅持，並呼籲社會大眾持續支持唐氏症基金會的服務。圖／唐氏症基金會提供
分享

唐寶寶唐氏症咖啡廳
我的老天額 可以雙人出國去東京 因為______________同行免費送！

相關新聞

睡不著？聽煎培根的聲音可幫助入眠

2018-03-17 21:10

不開申請一階記者會　建中校長：不希望造成學生壓力

2018-03-17 19:21

吃鍋補元氣 黑毛屋推季節限定「海鮮相撲鍋」

2018-03-17 19:10

她當校護30年成立潔牙隊　培育出4名牙醫

2018-03-17 18:22

愛喝水果茶 竟然會傷害牙齒？

2018-03-17 17:58

影／北市推食安資訊網 食材溯源e起來

2018-03-17 17:33

台北氣溫稍涼 不時有陽光露臉

2018-03-17 17:28

清明祭祖也要嘗鮮！冰鎮手撕雞、紙紮抓寶手機套組超夯

2018-03-17 16:03

山難搜救靠無人機定位 民間讓物聯網飛天救人

2018-03-17 15:59

明後天高溫上看30度 下周三起冷空氣發威

2018-03-17 14:46

文化大學彩虹鑲金！ 氣象局：台灣之光

2018-03-17 14:27

學會為攝護腺切片浮濫申報喊冤 健保署：優先改善給付

2018-03-17 14:25

東京米其林二星中餐廳 8道鎮店菜來台

2018-03-17 13:52

譚廚精隨x娘惹經典 星廚界教父黃清標發功

2018-03-17 13:47

視覺系料理 「星戰死星」甜入喉

2018-03-17 13:42

入春防過敏 除濕→防水→滅塵蟎

2018-03-17 13:36

台人近5成有酒精不耐症 全世界比例最高

2018-03-17 13:19

冬季很常見 文大擬推彩虹預報

2018-03-17 13:12

9小時 文大彩虹獲金氏紀錄

2018-03-17 13:12

下周三冷氣團南下 最低溫恐只剩13度

2018-03-17 10:58

冬季近三分之一有彩虹 文大擬推「彩虹預報」

2018-03-17 10:35

一喝酒就心悸臉紅頭痛？ 小心得了酒精不耐症

2018-03-17 10:34

文大最長壽彩虹氣象局協助佐證 今獲頒金氏紀錄

2018-03-17 10:21

文大彩虹創世界紀錄 吳德榮剖析有多難得

2018-03-17 06:54

下周國內油價可能調降0.1元

2018-03-17 06:02

高屏空品區風速弱 空汙今亮「橘色提醒」

2018-03-17 05:05

今偏涼北台有雨 下周四冷氣團來襲低溫下探13度

2018-03-17 05:01

便當添紅藜麥 收服肉食老公

2018-03-17 00:35

病態性肥胖難瘦 代謝手術是條路

2018-03-17 00:33

大腸瘜肉年輕化 危險族群可自主篩檢

2018-03-17 00:29

腎上腺偶見瘤 偶然發現的怪客

2018-03-17 00:24

高市登革熱斑蚊陽性率 5區上升

2018-03-16 23:52

台北車站通App 搞定全台最大迷宮

2018-03-16 23:44

亞洲跨國研究證實 嚼檳榔會成癮

2018-03-16 23:14

「是的，我可以！」佛光山五位比丘尼登上聯合國舞台

2018-03-16 21:51

別匆匆走過 信義商圈空橋變得很不一樣

2018-03-16 21:32

下周四冷氣團來襲！中部以北低溫下探13度

2018-03-16 19:26

世界最持久的彩虹在文大 金氏世界紀錄認證

2018-03-16 19:10

專家籲腸癌篩檢年齡調降 衛福部：維持現行標準

2018-03-16 19:00
看更多

熱門文章

台人近5成有酒精不耐症 全世界比例最高

2018-03-17 13:19

台中捷運綠線徵才 這個職缺月薪最高6.9萬元

2018-03-17 14:30

明後天高溫上看30度 下周三起冷空氣發威

2018-03-17 14:46

文大彩虹創世界紀錄 吳德榮剖析有多難得

2018-03-17 06:54

文大最長壽彩虹氣象局協助佐證 今獲頒金氏紀錄

2018-03-17 10:21

今偏涼北台有雨 下周四冷氣團來襲低溫下探13度

2018-03-17 05:01

台北車站通App 搞定全台最大迷宮

2018-03-16 23:44

睡不著？聽煎培根的聲音可幫助入眠

2018-03-17 21:10

今日星座運勢／處女 多注意身體 工作與健康要平衡

2018-03-17 00:00

下周國內油價可能調降0.1元

2018-03-17 06:02

一喝酒就心悸臉紅頭痛？ 小心得了酒精不耐症

2018-03-17 10:34

文化大學彩虹鑲金！ 氣象局：台灣之光

2018-03-17 14:27

台中捷運招募95人 月薪最高6.9萬元

2018-03-17 10:56

超美麗婚紗 竟是用二手衣搭配魚鱗改造

2018-03-17 12:04

下周三冷氣團南下 最低溫恐只剩13度

2018-03-17 10:58

冬季近三分之一有彩虹 文大擬推「彩虹預報」

2018-03-17 10:35

便當添紅藜麥 收服肉食老公

2018-03-17 00:35

《窗邊的小荳荳》插畫展 獨子來台暢談「我的母親」

2018-03-17 09:00

康熙絕美粉紅御瓷挑戰世界瓷王　台北首度亮相

2018-03-17 20:25

學會為攝護腺切片浮濫申報喊冤 健保署：優先改善給付

2018-03-17 14:25

山難搜救靠無人機定位 民間讓物聯網飛天救人

2018-03-17 15:59

春季旅展開跑 燦星祭優惠拼了

2018-03-17 00:05

愛喝水果茶 竟然會傷害牙齒？

2018-03-17 17:58

影／台中法式餐廳 找來米其林星級廚師

2018-03-17 11:26

不開申請一階記者會　建中校長：不希望造成學生壓力

2018-03-17 19:21

浪漫櫻花大爆發！ 粉嫩系零食、飲品搶商機

2018-03-17 14:32

她當校護30年成立潔牙隊　培育出4名牙醫

2018-03-17 18:22

再傳石虎遭獸鋏受傷 特生中心緊急救治

2018-03-17 11:22

空巢覺得寂寞覺得冷 找個毛小孩來陪有這些好處

2018-03-17 19:18

清明祭祖也要嘗鮮！冰鎮手撕雞、紙紮抓寶手機套組超夯

2018-03-17 16:03

嬤替孫養毛小孩 身子癢抓到流膿

2018-03-17 19:23

大腸瘜肉年輕化 危險族群可自主篩檢

2018-03-17 00:29

高屏空品區風速弱 空汙今亮「橘色提醒」

2018-03-17 05:05

東京米其林二星中餐廳 8道鎮店菜來台

2018-03-17 13:52

絕美又百搭！3款高CP值眼影盤不買可惜

2018-03-17 18:03

影／北市推食安資訊網 食材溯源e起來

2018-03-17 17:33

病態性肥胖難瘦 代謝手術是條路

2018-03-17 00:33

味精吃還不吃好 專家揭開味精秘辛

2018-03-17 17:35

春拍預展周末登場 蘇富比與中國嘉德香港 億級作品爭豔

2018-03-17 18:15

春遊也要文青風！萊爾富攜手文創品牌印花樂推實用小物

2018-03-17 16:53
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top