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睡不著？聽煎培根的聲音可幫助入眠

2018-03-17 21:10聯合報 記者魏忻忻╱即時報導

培根煎得吱吱作響音，在印象中是喚醒晨起吃早餐的聲音與畫面，居然有助眠的效果？明天出刊的元氣周報報導，英國每日郵報指出，日前有一段煎培根的視頻在網路瘋傳，聲稱可以幫助睡眠。曾經有研究顯示，大自然的聲音例如雨聲、雷聲，可以舒緩情緒幫助入睡。專家說，肉類烹飪的聲音可能也有類似效果。

這種持續吱吱作響的油炸聲，會引起一些人的減壓放鬆感，這被稱為「自主感覺經絡反應」（ autonomous sensory meridian response，簡稱ASMR)。有關ASMR的視頻，包括敲打鍵盤聲、吃生菜的聲音、輕輕地耳語。

但這個問題並沒有太多研究佐證，所以是否真能助眠存在爭議。「我認為這取決於個人。」睡眠專家布蘭特納說，「我確實看到它對一部份的人有效果，持續的嘩啦聲、砰砰聲，的確可以讓一些人冷靜下來。」

2015年公布的一項調查，475個受訪人中，大多數在YouTube上搜索ASMR視頻，來幫助放鬆和應對壓力。聆聽噪音入眠並不是一個新的概念。

聽聽看，會讓你想睡嗎？

https://www.youtube.com/watch?time_continue=103&v=q7_u5YQ0aQw

曾經有研究顯示，大自然的聲音例如雨聲、雷聲，可以舒緩情緒幫助入睡。專家說，肉類烹...
曾經有研究顯示，大自然的聲音例如雨聲、雷聲，可以舒緩情緒幫助入睡。專家說，肉類烹飪的聲音可能也有類似效果。圖／本報資料照片
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