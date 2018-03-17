台灣的恩人群像 記錄助台外國人

2018-03-17 20:31 中央社 台北17日電



一本新書敘述自19世紀中期以來，在不同領域協助台灣的30多名外國人士，作者盧世祥說，這是身為台灣人的人生自我追尋，希望可拋磚引玉，鼓勵更多人去挖掘對台灣無私奉獻的人。

盧世祥著作「台灣的恩人群像錄」從醫者、啟蒙者、探索者、介紹者、救援者、民主促進者、紀錄者等不同身分，描述這些出於理想，以各自方式奉獻台灣的30多名外國人士。

盧世祥表示，記述這些外國恩人的義行事蹟，其實也是作為台灣人的人生自我追尋。

1949年生的盧世祥在自序寫說，在黨國掌控的體系下受教育，屬被洗腦的一代。「置身台灣，如在中國」，對自己生長之地的感情連結薄弱淡漠，甚至輕蔑。

「台灣的恩人群像錄」是他嘗試追尋「我從哪裡來」、「我是誰」過程，從一個新的角度看台灣歷史。本書從當年的異議人士彭明敏1970年逃出台灣作開端，協助他逃亡海外的美籍傳教士唐培禮（Milo Thornberry）夫婦還被誣指為恐怖分子。

盧世祥回溯至19世紀到台灣行醫和推廣羅馬拼音白話字的外籍神職人員，以及研究植物和鳥類的先驅，涵蓋面向廣泛。

他描繪馬偕、甘為霖在傳教行醫之餘，同時觀察記錄19世紀末的台灣人文社會自然景觀。

又如英國駐台的首任領事史溫侯1860年代初數度環島做生態考察，探索台灣的人文及野生動物，1863年發表「福爾摩沙鳥類學」論文，列出187種鳥類。

一個世紀後，美國人謝孝同1970年出版中英文對照的台灣第一本鳥類圖鑑「台灣鳥類指南」，收錄378種鳥類。他倡議推動生態保育，後來還協助建立國家公園制度。

出席今天新書發表會的醫師陳永興說，如果對書中提及的這些恩人認識不到半數，就是不及格的台灣人。

盧世祥說，希望這本書能發揮拋磚引玉的作用，激勵更多人去寫對台灣貢獻良多的人。