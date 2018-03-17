她當校護30年成立潔牙隊 培育出4名牙醫

2018-03-17 18:22 聯合報 記者 聯合報 記者 林良齊 ╱即時報導



台北市大理國小護理師羅麗芬擔任校護已逾30年，成立潔牙隊，並多次獲得潔牙比賽優勝，她驕傲地說，隊裡畢業的校友出了4位牙醫師，甚至一位就是她自己的兒子。

每個在大理國小唸書的小朋友，二年級時必須學會貝式刷牙法、四年級開始學使用牙線，高年級同學就要瞭解並預防牙周病。羅麗芬說，雖然這年紀的孩子通常不會得牙周病，但由於校內學生的家長有很多都在附近的環南市場工作，為生活奔波忙碌，許多藉著吃檳榔來提神的比例不少，而抽菸、嚼檳榔，這些都是罹患牙周病的危險因子，希望孩子能提醒爸爸媽媽注意，也以此為鑑，重視自己的口腔健康。

為輔助教學，提高孩子們的學習興趣，羅麗芬協同幾位教師用心研究，包括用保麗龍製作牙齒剖面及功能的示意圖，後來又做出潔牙動裝書，每一頁展開來都是立體的模型，孩子們可以進行互動式的學習。

「現在就連各地的牙醫師公會，都搶著跟我們要這些潔牙動裝書」，羅麗芬說，雖說製作的過程並不容易，每一頁都耗盡了心血，外面的廠商都不願意做，只能靠著幾位老師親手一頁一頁地將樣書做出來，但若是能因此為台灣學齡兒童的口腔健康盡一份心力，一切付出便有了代價。