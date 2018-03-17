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影／北市推食安資訊網 食材溯源e起來

2018-03-17 17:33聯合報 記者李詠平╱即時報導

食安問題頻傳，台北市政府衛生局結合衛福部食藥署，推出台北市食安資訊入口網，民眾還可以在入口網站上選擇台北市食藥粧網路地圖及台北市食材登錄平台，隨時可以查到餐飲衛生動態稽察的結果跟食材來源等資訊，相當便民，食安資訊全公開，不只是連鎖餐飲店，連伴手禮、校園營養午餐夜市都有業者和食材溯源資訊，讓民眾從大餐廳到夜市小吃都能吃得安心。

食安問題頻傳，台北市政府衛生局推出食安資訊入口網，17日下午在信義香堤廣場舉辦「...
食安問題頻傳，台北市政府衛生局推出食安資訊入口網，17日下午在信義香堤廣場舉辦「107年度食安資訊e點通」園遊會。記者陳煜彬／攝影
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食安夜市營養午餐
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