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台北氣溫稍涼 不時有陽光露臉

2018-03-17 17:28聯合報系攝影中心 記者林伯東╱即時報導

今天台北氣溫稍涼，但不時有陽光露臉。氣象專家表示，明後兩日天氣溫暖舒適，下週三有鋒面過後溫度將一路下滑，氣溫將明顯轉冷。

台北氣溫稍涼，但不時有陽光露臉，民眾把握機會出外走走。記者林伯東／攝影
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台北氣溫稍涼，但不時有陽光露臉，民眾把握機會出外走走。記者林伯東／攝影
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