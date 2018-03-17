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吳瑞北：官俊榮不該擔任程序委員會主席

2018-03-17 16:51聯合報 記者林良齊╱即時報導

台灣大學電機系教授、校長候選人之一的吳瑞北在臉書上發文指出，台大這次的校長遴選，牽涉了嚴肅的利益迴避議題，可惜由於政黨立場扯入其中，使得大家各有解讀。涉及利益衝突者是我喜好的人，沒有明文規定就主張不需要迴避；是我不喜好的人，沒有明文規定也要迴避，甚至用來成為呼朋結黨排斥異己的工具，如果這樣，就變成「只有藍綠，沒有黑白」了。

吳瑞北以中研院前院長翁啟惠為例，至今仍在法院審理中。而最近科技基本法修法，放寬學校行政主管擔任新創公司董事以利產學合作之進行，但如何不會誤觸法網，更與大家息息相關。

吳瑞北說，由於利益迴避最常見於律師職業，因此請教有法律專業的教授，作分析。『以管董和蔡副董之間的迴避必要性，從法律上的觀點來分析，是出自於蔡副董「對台哥大的經營利益」與「擔任遴選委員的執行職務公正性」，兩者之間產生衝突。

也就是，蔡在遴選委員會中的發言和投票，若協助本就是台哥大獨董的管當選，透過管先前與台哥大經營管理階層所建立的關係與之後的校長職位，極可能產生在產學合作面向上的利益輸送行為，會有助於提升台哥大的利益，但可能有損台大整體利益與未來發展，這就是「無法公正執行遴選委員職務」。

他也說，學倫會主席黃銘傑未揭露收受台哥大董事長蔡明忠所贈100萬元獎金的問題，雖然目前看起來未直接涉及管董是否可以順利擔任校長，但既然該案是出自遴選爭議過程，至少應該主動揭露此一才剛剛結束的利益關係，其故意不揭露的理由何在，讓人容易引發「拿了台哥大董事長的前金所以接著立刻護航與台哥大有利益關係的校長候任人」的聯想，值得深究。

尤其，若未來教育部以管案未成立學倫問題為理由之一而予以聘任時，這個應揭露而未揭露的爭議，就可能進一步發展成學倫審議制度上應該追究的對象。』

吳瑞北表示，而台大程序委員會主席官俊榮已經有明顯立場，更應該迴避。其實主任秘書林達德也是一樣，他曾公開發言認為不該召開臨時校務會議來討論校長遴選議題。不認為因此就必須迴避程序委員會，但應該迴避擔任主席，因為主席任務就是要公正主持會議。結果官教授不僅不知迴避，甚至以主席身份強勢要求我是前候選人必須全程迴避，雖然是用表面民主的投票，但他覺得那是不恰當的程序。

台大投票教育部
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