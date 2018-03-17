清明祭祖也要嘗鮮！冰鎮手撕雞、紙紮抓寶手機套組超夯

2018-03-17 16:03 聯合報 記者 聯合報 記者 陳立儀 ╱即時報導



清明祭祖時節將近，網購相關備貨量增加3成，清明節祭祀相關用品銷量也攀升4成，特別的是，方便上班族一次購足的三牲方便組、冰鎮手撕的黃金悶燻野放土雞大受歡迎，就連紙紮用品也愈來愈多樣，除了基本的服裝、化妝品、香水之外，甚至還有玩手機遊戲抓寶專用的套組和跑步機，讓祖先們也能跟上時代潮流。

樂天市場推薦的黃金悶燻野放土雞獨創冰鎮手撕吃法，口感清涼有嚼勁，退冰即可享用，3月至今銷量已突破數百隻；三牲方便組內含桃木燻雞、鯖魚一夜干及萬巒豬腳，可品嘗海陸多重滋味。

近年環保意識興起，可使用環保食物袋BocnRoll分裝清明節必買的艾草粄，以艾草和糯米包覆炒香的蘿蔔絲、肉末和油蔥酥，適合當作掃墓期間的小點心食用。此外，清明連假也是全家出遊賞花的好時機，可先將食物放進DELICATUS碗型分隔便當盒及Ibplan雙色便當盒，多層分格方便食物分裝，隨後再統一整理至軟式保冷提箱保鮮，透過厚達10mm的斷熱隔層維持食物新鮮度。

樂天市場推出的金膨湃往生百寶組合內附防風蠟燭、香、金紙等基本祭祀用品，更提供一年份的物品跟錢財；讓祖先也能玩手遊的紙紮抓寶手機套組內附10.6吋平板電腦及2支5.5吋智慧手機，1支更設計為抓寶專用，不必擔心突如其來的電話而讓稀有怪落跑，並內附頂級耳機、行動電源、無線充電器、電子遊戲機，設想相當周到；另外還有最新型的筆記型電腦及數位相機，既可拍照記錄遊走各處的景色，還能隨時上傳至電腦觀看。