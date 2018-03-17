親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台版米其林公布
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
讚‧好物

嫂學電影水泥封屍小姑 見遺體竟說「覺得噁心」

清明祭祖也要嘗鮮！冰鎮手撕雞、紙紮抓寶手機套組超夯

2018-03-17 16:03聯合報 記者陳立儀╱即時報導

清明祭祖時節將近，網購相關備貨量增加3成，清明節祭祀相關用品銷量也攀升4成，特別的是，方便上班族一次購足的三牲方便組、冰鎮手撕的黃金悶燻野放土雞大受歡迎，就連紙紮用品也愈來愈多樣，除了基本的服裝、化妝品、香水之外，甚至還有玩手機遊戲抓寶專用的套組和跑步機，讓祖先們也能跟上時代潮流。

樂天市場推薦的黃金悶燻野放土雞獨創冰鎮手撕吃法，口感清涼有嚼勁，退冰即可享用，3月至今銷量已突破數百隻；三牲方便組內含桃木燻雞、鯖魚一夜干及萬巒豬腳，可品嘗海陸多重滋味。

近年環保意識興起，可使用環保食物袋BocnRoll分裝清明節必買的艾草粄，以艾草和糯米包覆炒香的蘿蔔絲、肉末和油蔥酥，適合當作掃墓期間的小點心食用。此外，清明連假也是全家出遊賞花的好時機，可先將食物放進DELICATUS碗型分隔便當盒及Ibplan雙色便當盒，多層分格方便食物分裝，隨後再統一整理至軟式保冷提箱保鮮，透過厚達10mm的斷熱隔層維持食物新鮮度。

樂天市場推出的金膨湃往生百寶組合內附防風蠟燭、香、金紙等基本祭祀用品，更提供一年份的物品跟錢財；讓祖先也能玩手遊的紙紮抓寶手機套組內附10.6吋平板電腦及2支5.5吋智慧手機，1支更設計為抓寶專用，不必擔心突如其來的電話而讓稀有怪落跑，並內附頂級耳機、行動電源、無線充電器、電子遊戲機，設想相當周到；另外還有最新型的筆記型電腦及數位相機，既可拍照記錄遊走各處的景色，還能隨時上傳至電腦觀看。

3月在樂天市場購物即可獲得AsiaYo訂房9.2折優惠、Kobo電子書500元購書金，全站消費滿1,000元領券現折100元，滿3,000元再回饋300點數優惠，1點等於1元。

三牲方便組，特價948元。圖／樂天市場提供
三牲方便組，特價948元。圖／樂天市場提供
分享
金膨湃往生百寶組合，特價559元。圖／樂天市場提供
金膨湃往生百寶組合，特價559元。圖／樂天市場提供
分享
紙紮筆記型電腦，售價460元。圖／樂天市場提供
紙紮筆記型電腦，售價460元。圖／樂天市場提供
分享
紙紮抓寶手機套組，特價1,039元。圖／樂天市場提供
紙紮抓寶手機套組，特價1,039元。圖／樂天市場提供
分享
紙紮數位相機，售價200元。圖／樂天市場提供
紙紮數位相機，售價200元。圖／樂天市場提供
分享
紙紮保養品組，售價200元。圖／樂天市場提供
紙紮保養品組，售價200元。圖／樂天市場提供
分享
紙紮香水組，售價440元。圖／樂天市場提供
紙紮香水組，售價440元。圖／樂天市場提供
分享
黃金悶燻野放土雞，售價580元。圖／樂天市場提供
黃金悶燻野放土雞，售價580元。圖／樂天市場提供
分享
紙紮跑步機，售價840元。圖／樂天市場提供
紙紮跑步機，售價840元。圖／樂天市場提供
分享

清明節野放便當
我的老天額 可以雙人出國去東京 因為______________同行免費送！

相關新聞

山難搜救靠無人機定位 民間讓物聯網飛天救人

2018-03-17 15:59

明後天高溫上看30度 下周三起冷空氣發威

2018-03-17 14:46

文化大學彩虹鑲金！ 氣象局：台灣之光

2018-03-17 14:27

台人近5成有酒精不耐症 全世界比例最高

2018-03-17 13:19

學會為攝護腺切片浮濫申報喊冤 健保署：優先改善給付

2018-03-17 14:25

東京米其林二星中餐廳 8道鎮店菜來台

2018-03-17 13:52

譚廚精隨x娘惹經典 星廚界教父黃清標發功

2018-03-17 13:47

視覺系料理 「星戰死星」甜入喉

2018-03-17 13:42

入春防過敏 除濕→防水→滅塵蟎

2018-03-17 13:36

冬季很常見 文大擬推彩虹預報

2018-03-17 13:12

9小時 文大彩虹獲金氏紀錄

2018-03-17 13:12

下周三冷氣團南下 最低溫恐只剩13度

2018-03-17 10:58

冬季近三分之一有彩虹 文大擬推「彩虹預報」

2018-03-17 10:35

一喝酒就心悸臉紅頭痛？ 小心得了酒精不耐症

2018-03-17 10:34

文大最長壽彩虹氣象局協助佐證 今獲頒金氏紀錄

2018-03-17 10:21

文大彩虹創世界紀錄 吳德榮剖析有多難得

2018-03-17 06:54

下周國內油價可能調降0.1元

2018-03-17 06:02

高屏空品區風速弱 空汙今亮「橘色提醒」

2018-03-17 05:05

今偏涼北台有雨 下周四冷氣團來襲低溫下探13度

2018-03-17 05:01

便當添紅藜麥 收服肉食老公

2018-03-17 00:35

病態性肥胖難瘦 代謝手術是條路

2018-03-17 00:33

大腸瘜肉年輕化 危險族群可自主篩檢

2018-03-17 00:29

腎上腺偶見瘤 偶然發現的怪客

2018-03-17 00:24

高市登革熱斑蚊陽性率 5區上升

2018-03-16 23:52

台北車站通App 搞定全台最大迷宮

2018-03-16 23:44

亞洲跨國研究證實 嚼檳榔會成癮

2018-03-16 23:14

「是的，我可以！」佛光山五位比丘尼登上聯合國舞台

2018-03-16 21:51

別匆匆走過 信義商圈空橋變得很不一樣

2018-03-16 21:32

下周四冷氣團來襲！中部以北低溫下探13度

2018-03-16 19:26

世界最持久的彩虹在文大 金氏世界紀錄認證

2018-03-16 19:10

專家籲腸癌篩檢年齡調降 衛福部：維持現行標準

2018-03-16 19:00

台灣創世界最長時間彩虹恐生變？多虧鄭明典馳援

2018-03-16 18:51

刷牙3重點沒做到 醫師：有刷等於沒刷

2018-03-16 18:27

歷史悠久熱帶雨林 馬來西亞的海灘天堂「登嘉樓」

2018-03-16 17:03

礦泉水空瓶裝自來水 喝下恐導致急性腸胃炎

2018-03-16 16:54

紙本電子發票擾民？ 業者：消費者可拒絕印

2018-03-16 16:03

觀察站／發票無紙化 政府要加把勁

2018-03-16 16:03

電子發票越印越多 亂象怎解

2018-03-16 16:03

電子發票不能回收 隨便燒可能產生有毒物質

2018-03-16 16:00
看更多

熱門文章

刷牙3重點沒做到 醫師：有刷等於沒刷

2018-03-16 18:27

台人近5成有酒精不耐症 全世界比例最高

2018-03-17 13:19

台灣創世界最長時間彩虹恐生變？多虧鄭明典馳援

2018-03-16 18:51

世界最持久的彩虹在文大 金氏世界紀錄認證

2018-03-16 19:10

誰說吃米其林一定很貴？6家米其林街邊小吃百元有找

2018-03-16 18:46

漁二代PO徵婚告白 字句真誠：想要穩定生活

2018-03-16 17:49

文大最長壽彩虹氣象局協助佐證 今獲頒金氏紀錄

2018-03-17 10:21

今偏涼北台有雨 下周四冷氣團來襲低溫下探13度

2018-03-17 05:01

文大彩虹創世界紀錄 吳德榮剖析有多難得

2018-03-17 06:54

下周四冷氣團來襲！中部以北低溫下探13度

2018-03-16 19:26

台北車站通App 搞定全台最大迷宮

2018-03-16 23:44

顏擇雅：台北人認定的好餐廳沒摘星很正常

2018-03-16 21:02

別匆匆走過 信義商圈空橋變得很不一樣

2018-03-16 21:32

「是的，我可以！」佛光山五位比丘尼登上聯合國舞台

2018-03-16 21:51

礦泉水空瓶裝自來水 喝下恐導致急性腸胃炎

2018-03-16 16:54

Tiffany「洗眼睛」 侯佩岑超霸氣：自己買比較爽

2018-03-16 19:26

今日星座運勢／處女 多注意身體 工作與健康要平衡

2018-03-17 00:00

台中捷運綠線徵才 這個職缺月薪最高6.9萬元

2018-03-17 14:30

只要開店必排隊 八月堂在百貨遍地開花的原因

2018-03-16 19:17

明後天高溫上看30度 下周三起冷空氣發威

2018-03-17 14:46

一喝酒就心悸臉紅頭痛？ 小心得了酒精不耐症

2018-03-17 10:34

拿米其林不漲還打折！這家牛排館2人同行77折

2018-03-16 19:05

下周國內油價可能調降0.1元

2018-03-17 06:02

台中捷運招募95人 月薪最高6.9萬元

2018-03-17 10:56

下周三冷氣團南下 最低溫恐只剩13度

2018-03-17 10:58

楊冪助攻 雅詩蘭黛「小銀瓶」賣出3.4座101高度

2018-03-16 16:33

文化大學彩虹鑲金！ 氣象局：台灣之光

2018-03-17 14:27

超美麗婚紗 竟是用二手衣搭配魚鱗改造

2018-03-17 12:04

CHARINYEH「蚵畫」春夏服裝 台北濕地變西海岸

2018-03-16 17:04

便當添紅藜麥 收服肉食老公

2018-03-17 00:35

冬季近三分之一有彩虹 文大擬推「彩虹預報」

2018-03-17 10:35

《窗邊的小荳荳》插畫展 獨子來台暢談「我的母親」

2018-03-17 09:00

歷史悠久熱帶雨林 馬來西亞的海灘天堂「登嘉樓」

2018-03-16 17:03

艾瑪史東的第一次 加州沙漠演繹路易威登時裝大片

2018-03-16 18:22

攻陷你的荷包！愛馬仕、LV典藏級新香登場

2018-03-16 18:50

春季旅展開跑 燦星祭優惠拼了

2018-03-17 00:05

把米其林餐具帶回家！星廚最愛的這3套

2018-03-16 16:59

影／台中法式餐廳 找來米其林星級廚師

2018-03-17 11:26

瑪黑家居進駐台中勤美誠品 開幕慶全面9折

2018-03-16 16:52

時尚媽咪吳速玲的「睡美人養成術」 全靠這張床

2018-03-16 17:05
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top