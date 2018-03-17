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山難搜救靠無人機定位 民間讓物聯網飛天救人

2018-03-17 15:59聯合報 記者章凱閎╱即時報導

國內每年平均發生185起山域意外事故，但因山地崎嶇，尋人工作十分艱難。為了把握黃金搜救期，資深山友、工程師張鎮鵬展開「LostSAR」行動，只要登山者攜帶一枚訊號傳送器（beacon），發生失蹤狀況時，團隊即可啟動無人機搜尋其定位，讓物聯網飛上天際救人。

g0v台灣零時政府今舉辦「公民科技創新獎助金」2017成果發表會，「LostSAR」專案是獲獎團隊之一。獎助金挖掘具有潛力且有助公共利益的科技專案，去年共選出13件專案，資助將近600萬元。贊助者包括聯合報系「願景工程」、台灣大哥大基金會、前政務委員蔡玉玲等。

張鎮鵬指出，台灣消防救難體系雖設有「特種搜救隊」負責山難救助，但人工搜救的效率，終究不及科技搜救技術。

他與團隊因而開發一款僅瓶蓋大小且廉價的信號傳送器，只要裝上電池，即可在三個月到半年內持續傳送訊號。裝上掃瞄器的無人機，可以感應距離約70米以內的訊號，並且拍照、回報所在座標，大幅縮短搜索受困者的時間。

近日，此專案開始推廣到國內各消防單位。例如，台中市消防局去年已成立首個「空拍義消分隊」；台北市消防局也籌組「義勇無人機技術小組」，目前有6位無人機玩家擔綱「機能型義消」接受培訓。屆時能正式執勤救人時，「我們就上路啦。」張鎮鵬說。

除了「LostSAR」專案之外，2017年獎助金獲獎團隊「享食雲」（FoodSharing Taiwan）的成員、旅台德國人施特凡（Stefan Simon）也發表過去一年來，在台灣創造剩食供應系統的成果。

施特凡於六年前，在德國發起惜食行動，架設網站（foodsharing.de），媒合賣不完食物的店家，以及致力於惜食行動的志工。該網站如今在德國境內，有超過四千家合作商店，逾3萬5千名志工定期造訪商家，讓剩食有善終。

施特凡在台起步的「享食雲」計畫，目前已與二家店家合作，累積40位志工夥伴，拯救超過兩公噸剩食。未來將前往全台各地社區，募集更多認同理念的店家與在地人民，讓惜食精神遍地開花。

台灣大哥大基金會董事長、前行政院長張善政肯定，g0v是許多青年創意的集合地，過去擔任政務官任內，就視g0v為重要的民間諮詢組織。他期盼獎助金持續挖掘創新專案，讓台灣更好。

願景工程策略長何振忠表示，網路世代青年運用所長，以科技去解決臺灣現存的各式問題，令他十分感動。他也肯定，此獎助金鼓勵公民參與，並提出建設性解決方案的初衷，符合願景工程「策動轉變」的核心精神。

蔡玉玲也出席現場。她比喻，g0v是青世代的公益慈善團體，「就像是銀世代想到慈濟一樣」，她認為，g0v模式，將能累積更多下一代的能量，創造新的改變。

今年3月，g0v也揭曉2018公民科技創新獎助金獲獎名單。有整合街頭物資網站「無家者小幫手」、公園花卉隨身圖鑑「智慧型植物辨識圖鑑app」、台語辭典網站「台語文數位詞庫辭典補完計畫」、追蹤台電促進電力開發協助金流的「台電30億敦親睦鄰金追追追」，以及即時分析路面狀況的「台灣路更平」。

更多歷年「公民科技創新獎助金」獲獎團隊名單請見：

https://grants.g0v.tw/dashboards/2017spring?sort=showcase

前政委蔡玉玲出席g0v公民科技創新獎助金2017成果發表會。圖／開放文化基金會提...
前政委蔡玉玲出席g0v公民科技創新獎助金2017成果發表會。圖／開放文化基金會提供
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台灣大哥大基金會董事長、前行政院長張善政出席g0v公民科技創新獎助金2017成果...
台灣大哥大基金會董事長、前行政院長張善政出席g0v公民科技創新獎助金2017成果發表會。圖／開放文化基金會提供
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工程師張鎮鵬開發無人機技術，讓物聯網飛天救人。圖／開放文化基金會提供
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工程師張鎮鵬開發無人機技術，讓物聯網飛天救人。圖／開放文化基金會提供
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旅台德國人施特凡（Stefan Simon）發起「享食雲」專案（FoodShar...
旅台德國人施特凡（Stefan Simon）發起「享食雲」專案（FoodSharing Taiwan），在台灣創造剩食供應系統。圖／開放文化基金會提供
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