明後天高溫上看30度 下周三起冷空氣發威

2018-03-17 14:46 聯合報 記者 聯合報 記者 侯俐安 ╱即時報導



下周三鋒面通過後，水氣減少，西半部地區為短暫陣雨後多雲的天氣，剩下東半部地區仍有局部短暫陣雨，緊接著東北季風或大陸冷氣團南下，北部白天溫度上升幅度有限，氣溫呈現一路下滑趨勢，其他地方入夜後也將感受到這波冷空氣的威力。聯合報系資料照 分享 facebook 中央氣象局說，明天、下周一東北季風減弱，風向轉為東南到偏南風，北台灣氣溫回升，高溫再度來到25、26度附近，其他地方則依舊舒適溫暖，高溫約27到30度；水氣偏少，各地大多為多雲到晴，東半部地區及西半部山區有局部短暫雨。

下周二受鋒面通過影響，西半部及東北部地區轉為有短暫陣雨或雷雨的天氣，東部及東南部地區也有局部短暫陣雨，由於降雨的關係，中部以北高溫會稍降一些。

下周三鋒面通過後，水氣減少，西半部地區為短暫陣雨後多雲的天氣，剩下東半部地區仍有局部短暫陣雨，緊接著東北季風或大陸冷氣團南下，北部白天溫度上升幅度有限，氣溫呈現一路下滑趨勢，其他地方入夜後也將感受到這波冷空氣的威力。

下周四、下周五東北季風或大陸冷氣團影響，中部以北及東北部低溫將下降至13、14度，其他地方則約15、16度，北台灣整天較涼，其他地方早晚也偏涼；迎風面的東半部地區及北部山區有局部短暫雨，其他地區則為多雲到晴的天氣。

明天北部、東半部、恆春半島及馬祖沿海有長浪發生的機率，海邊活動請注意安全；而明天至下周二西半部地區及金門、馬祖易有局部霧或低雲影響能見度，交通往返請注意路況，搭機搭船的民眾請留意航班資訊。

24日至26日仍受東北季風或大陸冷氣團影響，北台灣天氣較涼，迎風面的北部及東半部降雨機率較高，其他地區大多為多雲到晴的天氣；春季天氣系統變化快速，冷暖交替頻率增加，請隨時留意最新氣象資訊。