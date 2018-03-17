文化大學彩虹鑲金！ 氣象局：台灣之光

2018-03-17 14:27 聯合報 記者 聯合報 記者 侯俐安 ╱即時報導



去年11月30日文化大學大氣系觀測到近9小時的彩虹，一舉打破金氏世界紀錄。中央氣象局的官方臉書「報天氣 - 中央氣象局」表示，中國文化大學大氣科學系在今天早上完成授證儀式，這對台灣的寓意相當深遠，不僅僅是中國文化大學之光，也是台灣之光！「彩虹係金耶」。

金氏世界紀錄觀測到的持續時間最長彩虹，在台北陽明山出現了。「報天氣 - 中央氣象局」指出，去年11月30日，彩虹高掛陽明山長達9小時，這項令人驚奇的自然奇景，經金氏世界紀錄認證，此項紀錄是台灣第一次以自然現象認證成功的金氏世界紀錄，打破英格蘭約克郡韋瑟比在1994年3月14日創下的6小時紀錄。

為什麼那天彩虹可以持續高掛9小時？「報天氣 - 中央氣象局」表示，位於台北市陽明山區的文大這次在地理位置、地形與天氣條件都合適的情況下，才能出現這麼長時間的彩虹。由於東北季風帶來水氣，加上逆溫層的存在，使得水滴凝結聚集在文大東北側的山頭，而過山的沉降氣流又讓南側地區保持晴朗的天氣，陽光配合雨滴形成彩虹。