親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台版米其林公布
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
讚‧好物

野生馬英九10分鐘吃完扁食 與民眾合影花30分鐘

台人近5成有酒精不耐症 全世界比例最高

學會為攝護腺切片浮濫申報喊冤 健保署：優先改善給付

2018-03-17 14:25聯合報 記者陳雨鑫╱即時報導

健保署。 記者黃安琪／攝影
健保署。 記者黃安琪／攝影
分享
健保署日前針對浮濫申報的醫院做一調查檢討，其中發現有醫院進行攝護腺切片檢查，每次檢查卻申報兩次的次數，被認定違規，依法追回款項，台灣泌尿科醫學會今針對該事件表達不滿，認為媒體報導指出攝護腺只有1個所以只要錯1次切片的指控是錯誤的，另外健保署已針對不合理的部分進行核刪，但媒體卻仍指稱是「A健保」，對此，健保署回應，溝通上有問題，未來將優先調整攝護腺切片的給付。

台灣泌尿科醫學會理事、台北榮總醫院泌尿部男性生殖科主任黃志賢表示，攝護腺癌是相當特殊的癌種，為了要釐清患者是否罹癌，必須要進行切片檢查才能確認，攝護腺切片的方式，是左右側的切片至少要有6到8片，為了提高準確率必須要施行12針，該模式也是國際標準。

黃志賢表示，但是日前媒體採訪健保署後的報導卻是男性的攝護腺只有1顆，因此切片僅需要做1次，這就是一個錯誤，對於健保署索提出的數據顯示，有部分醫院申報給付的方式有問題，每次進行的切片卻申報2次，經過健保署核定後確認核刪，既然是被刪掉的給付，怎麼會有「A健保」的問題。

黃志賢表示，目前攝護腺切片的給付相對其他科別的切片檢查來得低，且醫師必須要針對攝護腺施行多處的切片，卻只給單一的點數，這項議題本來就該檢討，認為健保署應該要正視此事。

健保署長李伯璋表示，針對健保署提出的數據顯示，確實有3家醫院同一次進行攝護腺切片卻有申報2次的行為，相對於其他的泌尿科醫師都是按照規範，確實屬於違規，對於醫界認為健保給付不合理，認為可以溝通改善，至於這次的事件後，會優先檢討攝護腺切片的給付方式。

健保醫師患者
我的老天額 可以雙人出國去東京 因為______________同行免費送！

相關新聞

台人近5成有酒精不耐症 全世界比例最高

2018-03-17 13:19

一喝酒就心悸臉紅頭痛？ 小心得了酒精不耐症

2018-03-17 10:34

文化大學彩虹鑲金！ 氣象局：台灣之光

2018-03-17 14:27

明後天高溫上看30度 下周三起冷空氣發威

2018-03-17 14:46

東京米其林二星中餐廳 8道鎮店菜來台

2018-03-17 13:52

譚廚精隨x娘惹經典 星廚界教父黃清標發功

2018-03-17 13:47

視覺系料理 「星戰死星」甜入喉

2018-03-17 13:42

入春防過敏 除濕→防水→滅塵蟎

2018-03-17 13:36

冬季很常見 文大擬推彩虹預報

2018-03-17 13:12

9小時 文大彩虹獲金氏紀錄

2018-03-17 13:12

下周三冷氣團南下 最低溫恐只剩13度

2018-03-17 10:58

冬季近三分之一有彩虹 文大擬推「彩虹預報」

2018-03-17 10:35

文大最長壽彩虹氣象局協助佐證 今獲頒金氏紀錄

2018-03-17 10:21

文大彩虹創世界紀錄 吳德榮剖析有多難得

2018-03-17 06:54

下周國內油價可能調降0.1元

2018-03-17 06:02

高屏空品區風速弱 空汙今亮「橘色提醒」

2018-03-17 05:05

今偏涼北台有雨 下周四冷氣團來襲低溫下探13度

2018-03-17 05:01

便當添紅藜麥 收服肉食老公

2018-03-17 00:35

病態性肥胖難瘦 代謝手術是條路

2018-03-17 00:33

大腸瘜肉年輕化 危險族群可自主篩檢

2018-03-17 00:29

腎上腺偶見瘤 偶然發現的怪客

2018-03-17 00:24

高市登革熱斑蚊陽性率 5區上升

2018-03-16 23:52

台北車站通App 搞定全台最大迷宮

2018-03-16 23:44

亞洲跨國研究證實 嚼檳榔會成癮

2018-03-16 23:14

「是的，我可以！」佛光山五位比丘尼登上聯合國舞台

2018-03-16 21:51

別匆匆走過 信義商圈空橋變得很不一樣

2018-03-16 21:32

下周四冷氣團來襲！中部以北低溫下探13度

2018-03-16 19:26

世界最持久的彩虹在文大 金氏世界紀錄認證

2018-03-16 19:10

專家籲腸癌篩檢年齡調降 衛福部：維持現行標準

2018-03-16 19:00

台灣創世界最長時間彩虹恐生變？多虧鄭明典馳援

2018-03-16 18:51

刷牙3重點沒做到 醫師：有刷等於沒刷

2018-03-16 18:27

歷史悠久熱帶雨林 馬來西亞的海灘天堂「登嘉樓」

2018-03-16 17:03

礦泉水空瓶裝自來水 喝下恐導致急性腸胃炎

2018-03-16 16:54

紙本電子發票擾民？ 業者：消費者可拒絕印

2018-03-16 16:03

觀察站／發票無紙化 政府要加把勁

2018-03-16 16:03

電子發票越印越多 亂象怎解

2018-03-16 16:03

電子發票不能回收 隨便燒可能產生有毒物質

2018-03-16 16:00

不能回收！電子發票一長串 濫用引爆新災難

2018-03-16 15:48

烘焙展必逛！聯華慶66歲周年現場好吃好玩

2018-03-16 14:59
看更多

熱門文章

不能回收！電子發票一長串 濫用引爆新災難

2018-03-16 15:48

刷牙3重點沒做到 醫師：有刷等於沒刷

2018-03-16 18:27

台灣創世界最長時間彩虹恐生變？多虧鄭明典馳援

2018-03-16 18:51

世界最持久的彩虹在文大 金氏世界紀錄認證

2018-03-16 19:10

誰說吃米其林一定很貴？6家米其林街邊小吃百元有找

2018-03-16 18:46

台人近5成有酒精不耐症 全世界比例最高

2018-03-17 13:19

漁二代PO徵婚告白 字句真誠：想要穩定生活

2018-03-16 17:49

今偏涼北台有雨 下周四冷氣團來襲低溫下探13度

2018-03-17 05:01

文大最長壽彩虹氣象局協助佐證 今獲頒金氏紀錄

2018-03-17 10:21

文大彩虹創世界紀錄 吳德榮剖析有多難得

2018-03-17 06:54

下周四冷氣團來襲！中部以北低溫下探13度

2018-03-16 19:26

電子發票越印越多 亂象怎解

2018-03-16 16:03

烘焙展必逛！聯華慶66歲周年現場好吃好玩

2018-03-16 14:59

台北車站通App 搞定全台最大迷宮

2018-03-16 23:44

顏擇雅：台北人認定的好餐廳沒摘星很正常

2018-03-16 21:02

別匆匆走過 信義商圈空橋變得很不一樣

2018-03-16 21:32

「是的，我可以！」佛光山五位比丘尼登上聯合國舞台

2018-03-16 21:51

礦泉水空瓶裝自來水 喝下恐導致急性腸胃炎

2018-03-16 16:54

Tiffany「洗眼睛」 侯佩岑超霸氣：自己買比較爽

2018-03-16 19:26

今日星座運勢／處女 多注意身體 工作與健康要平衡

2018-03-17 00:00

只要開店必排隊 八月堂在百貨遍地開花的原因

2018-03-16 19:17

拿米其林不漲還打折！這家牛排館2人同行77折

2018-03-16 19:05

一喝酒就心悸臉紅頭痛？ 小心得了酒精不耐症

2018-03-17 10:34

楊冪助攻 雅詩蘭黛「小銀瓶」賣出3.4座101高度

2018-03-16 16:33

下周三冷氣團南下 最低溫恐只剩13度

2018-03-17 10:58

台中捷運招募95人 月薪最高6.9萬元

2018-03-17 10:56

電子發票不能回收 隨便燒可能產生有毒物質

2018-03-16 16:00

下周國內油價可能調降0.1元

2018-03-17 06:02

CHARINYEH「蚵畫」春夏服裝 台北濕地變西海岸

2018-03-16 17:04

便當添紅藜麥 收服肉食老公

2018-03-17 00:35

冬季近三分之一有彩虹 文大擬推「彩虹預報」

2018-03-17 10:35

歷史悠久熱帶雨林 馬來西亞的海灘天堂「登嘉樓」

2018-03-16 17:03

登高必自卑 在成為三星大廚之前他做過這些事

2018-03-16 15:18

超美麗婚紗 竟是用二手衣搭配魚鱗改造

2018-03-17 12:04

《窗邊的小荳荳》插畫展 獨子來台暢談「我的母親」

2018-03-17 09:00

艾瑪史東的第一次 加州沙漠演繹路易威登時裝大片

2018-03-16 18:22

會吃懂吃的老闆 造就米其林三星主廚

2018-03-16 14:16

攻陷你的荷包！愛馬仕、LV典藏級新香登場

2018-03-16 18:50

春季旅展開跑 燦星祭優惠拼了

2018-03-17 00:05

把米其林餐具帶回家！星廚最愛的這3套

2018-03-16 16:59
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top