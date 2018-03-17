學會為攝護腺切片浮濫申報喊冤 健保署：優先改善給付

2018-03-17 14:25 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雨鑫 ╱即時報導



健保署。 記者黃安琪／攝影 分享 facebook 健保署日前針對浮濫申報的醫院做一調查檢討，其中發現有醫院進行攝護腺切片檢查，每次檢查卻申報兩次的次數，被認定違規，依法追回款項，台灣泌尿科醫學會今針對該事件表達不滿，認為媒體報導指出攝護腺只有1個所以只要錯1次切片的指控是錯誤的，另外健保署已針對不合理的部分進行核刪，但媒體卻仍指稱是「A健保」，對此，健保署回應，溝通上有問題，未來將優先調整攝護腺切片的給付。

台灣泌尿科醫學會理事、台北榮總醫院泌尿部男性生殖科主任黃志賢表示，攝護腺癌是相當特殊的癌種，為了要釐清患者是否罹癌，必須要進行切片檢查才能確認，攝護腺切片的方式，是左右側的切片至少要有6到8片，為了提高準確率必須要施行12針，該模式也是國際標準。

黃志賢表示，但是日前媒體採訪健保署後的報導卻是男性的攝護腺只有1顆，因此切片僅需要做1次，這就是一個錯誤，對於健保署索提出的數據顯示，有部分醫院申報給付的方式有問題，每次進行的切片卻申報2次，經過健保署核定後確認核刪，既然是被刪掉的給付，怎麼會有「A健保」的問題。

黃志賢表示，目前攝護腺切片的給付相對其他科別的切片檢查來得低，且醫師必須要針對攝護腺施行多處的切片，卻只給單一的點數，這項議題本來就該檢討，認為健保署應該要正視此事。

健保署長李伯璋表示，針對健保署提出的數據顯示，確實有3家醫院同一次進行攝護腺切片卻有申報2次的行為，相對於其他的泌尿科醫師都是按照規範，確實屬於違規，對於醫界認為健保給付不合理，認為可以溝通改善，至於這次的事件後，會優先檢討攝護腺切片的給付方式。