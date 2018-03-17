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台人近5成有酒精不耐症 全世界比例最高

台人近5成有酒精不耐症 全世界比例最高

2018-03-17 13:19聯合報 記者陳雨鑫╱即時報導

將OK繃上塗上濃度70％的酒精，貼在皮膚上約10到15分鐘後，若是皮膚顏色變得較...
將OK繃上塗上濃度70％的酒精，貼在皮膚上約10到15分鐘後，若是皮膚顏色變得較紅，就是酒精不耐症的患者。 聯合報系資料照
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根據研究顯示，台灣有45％到49％的人口患有「酒精不耐症」，是全世界罹患該症比例最高的國家，患有酒精不耐症的民眾，1周內最多只能喝20毫升的純酒精，等於1罐500毫升鋁罐裝的啤酒或是1杯的紅酒，一旦飲用超量，身體就會無法代謝累積於體內中，增加罹癌的風險，美國史丹佛大學醫學院高級研究員陳哲宏呼籲，政府應該建立「酒害防制法」保護國人健康。

陳哲宏表示，酒精不耐症是指體內缺乏「ALDH2 酵素」，該酵素主要是幫助代謝酒精，但是經研究發現，只要是百越族的後裔，幾乎都缺乏「ALDH2 酵素」，台灣則是盛行率最高的國家，依照調查資料顯示，台灣有45％到49％的民眾有酒精不耐症，為世界第一，其次為日本有40％的民眾、中國有35％的民眾、南韓有25％的民眾，若是綜觀全世界罹患酒精不耐症的人口，約有5億6000多萬人，幾乎都是華人為主，屬於東南亞國家的特殊疾病。

陳哲宏表示，國人對於「不耐症」會有一種迷思，只要不斷喝對抗它、就可以戰勝它，這絕對是錯誤的觀念，像是乳醣不耐症是先天性的疾病，不斷地喝牛奶也許腹瀉的症狀不會明顯，但是不可能因為不斷喝牛奶就能治癒乳醣不耐症，酒精不耐症也是同理，千萬別以為有酒精不耐症者，只要不斷喝酒，就能戰勝酒精，這絕對是錯的。

根據研究顯示，患有酒精不耐症的患者，1周建議不要喝酒超過1次，每次喝酒都不要超過1瓶啤酒，或是1杯紅酒，大約是14克的100％純酒精又或者是20毫升的純酒精，一旦超過體內就會累積酒精而無法代謝。

陳哲宏表示，酒精不耐症的患者一旦飲酒超量，罹患口腔癌、食道癌的風險是沒有酒精不耐症者的100倍，女性罹患乳癌的機率也比一般人高，同樣也會增加罹患大腸直腸癌的機率，另外，國際衛生組織（WHO）於2007年將酒精轉化的乙醛列為一級致癌物，近期也有一份報告顯示，酒精是罹患失智症的危險因子之一。

想知道自己是否有酒精不耐症，陳哲宏說，若是飲酒後會臉紅，有70％的機率是酒精不耐症的患者，民眾也能自己嘗試測試，將OK繃上塗上濃度70％的酒精，貼在皮膚上約10到15分鐘後，若是皮膚顏色變得較紅，就是酒精不耐症的患者，若是想更精確知道自己是否為患者，目前已經有醫院可以提供相關的基因檢查，每次要價約2000元左右。

陳哲宏表示，台灣喝酒的民眾非常多，但台灣人半數的民眾都不適合喝酒，呼籲政府應該要正視相關的酒精防治，目前台灣已經有菸害防制法，卻沒有酒害防制法，他會運用民間的力量，呼籲政府能正視此事。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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