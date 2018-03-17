冬季很常見 文大擬推彩虹預報

2018-03-17 13:12 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 林良齊 ／台北報導



去年11月30日文化大學大氣系觀測到近九小時彩虹，打破金氏世界紀錄，為何彩虹能夠高掛空中近九小時呢？文化大學大氣系副教授劉清煌說，除了有適當的氣候外，最重要的還有文化大學的地理環境，因為鄰近有山谷、山溝，加上冬季太陽仰角偏低，即使在上午11時至下午1時也能夠觀測到彩虹。

劉清煌表示，彩虹的形成需要水氣與陽光，11月底正值秋冬季節，東北季風盛行，將海面上的水氣帶往陽明山所在的大屯山區，適當的東北季風帶來源源不斷的水氣，加上逆溫層，使得大量的水滴凝結聚集在文大東北側的山頭，過山的沉降氣流又讓南側地區保持晴朗的天氣，陽光得以灑入雨滴而形成彩虹，文化大學得天獨厚。

最難觀測到彩虹的時間是在上午11時至下午1時，文化大學大氣系副教授周昆炫說，因為文大位於獨立的山頭上，彩虹低於地平線時正巧落在山谷中，從校區往山谷的方向依然能夠看到彩虹。

周昆炫表示，其實當周周一就出現過逾六小時的彩虹，當時大家就預演過，周四上午彩虹一出現，立刻動員，系上五台攝影機觀測錄影，超過200名學生及台北市民提供上千張照片，最後整理了10GB的影像檔及照片，在中央氣象局的協助之下，今天順利取得認證。

周昆炫說，在陽明山上最容易看到彩虹的時間是在冬季，去年有近三分之一的時間都可以觀測到彩虹，學校打算推出「彩虹預報」，歡迎民眾一同來陽明山賞虹。