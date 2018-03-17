入春防過敏 除濕→防水→滅塵蟎

2018-03-17 13:36 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 仝澤蓉 ／台北報導



專業的除塵蟎服務，可針對枕頭、棉被和床墊進行深度清潔，降低誘發過敏的原因。 特力屋／提供 分享 facebook 入春之後天氣陰雨不斷，加上日夜溫差大造成反潮現象，屋內相對濕度動輒80%起跳，正是塵蟎、黴菌最愛的環境，塵蟎是引發12歲以下兒童氣喘發作的第一名因素，潮溼氣候應對方案應先除濕、防水，然後主動出擊消滅塵蟎，居家做好這三件事，就可大幅減少過敏威脅 。

挑選除濕機 從空間大小評估

依據室內空間大小決定除濕機，足夠的除濕力才能達到效果。 特力屋／提供 分享 facebook

首先是正確使用除濕機，懂得防潮很重要；除濕機已成為台灣人因應氣候潮濕，居家必備的電器設備，特力屋建議，挑選除濕機時須從空間大小評估，簡易的判斷方式可從所標示的除濕力估算，例如一日可除6公升的機型，相當於適用6坪的空間，若室內潮濕狀況嚴重，則建議選用除濕力更強的機型，例如10坪的空間，建議選擇12或13公升以上除濕力的機型，以達較佳除濕效果。

櫥櫃中濕氣不易散逸，建議可使用小型的除濕工具補強，相較傳統除濕桶僅能單次使用，利用矽晶做為吸濕材質的小型除濕機不僅吸濕能力強，吸飽水時只要插電加熱就能排除水氣，重複使用，更加友善環境。

修補縫隙 滴水不漏

增強房子抵抗力，修補縫隙滴水不漏；春季陰雨綿綿，滲透牆面、窗框隙縫可能導致漏水及壁癌，改善潮濕要先增強對外來水氣的抵抗力，特力屋表示，可選擇克漏補水性防水材，形成阻絕性的防水層，有效阻隔室外水氣入侵，因為是以抗光樹脂及特殊纖維製成，增強漆膜抗拉、抗撕裂強度，耐氣候、耐衝擊，可持久防水。

同時建議施作前須至少連續三日無降雨，且施作區域必須完全乾燥再施作，才能達到最佳的效果。

填補窗框接縫處的矽利康經年累月硬化、破損，使雨水容易滲入屋內，建議可將老舊膠條撕除後重新填補，確保防水效果。若有應急需求，也可採用飛速防水填縫噴劑，可滲入裂縫、破洞及漏水處，阻斷漏水源頭，不平整的表面也可以使用，且形成的橡膠化防水層具延展性，耐候性強，不易變形變質。

對抗塵蟎 高溫烘乾、選對吸塵器

沙發、床墊抗塵蟎，可使用有布料纖維專用電動吸頭的吸塵器。 伊萊克斯／提供 分享 facebook

做完除濕、防水工作，還要對抗塵蟎，溫暖潮濕的室內是塵蟎最愛的生長環境，經常躲藏在床墊、棉被、枕頭或窗簾等織物中，以人體掉落皮屑為食，塵蟎的屍體及排泄物成為呼吸道過敏主要成因之一，除了以高溫烘乾殺死塵蟎，也可定期交由專業清潔團隊徹底除蟎。

特力屋表示，專業除塵蟎服務會針對臥室用品如床墊、棉被、枕頭、窗簾或客廳用品如沙發、窗簾及地毯，使用進口專業級吸塵器進行深度清潔，提供的除塵蟎效果有助於降低氣喘或過敏者不適。

三合一直立式吸塵器，可有效對抗惱人塵蟎等過敏原，同時兼顧地板、床墊和家中各處清潔三合一功能。 伊萊克斯／提供 分享 facebook

若要自己動手除塵蟎，伊萊克斯建議選兼顧地板、床墊和家中各處清潔三合一功能的吸塵器，尤其是挑選針對PM2.5具有過濾效果，濾網可水洗的吸塵器，較可有效對抗塵蟎等過敏原；床墊清潔部分，可使用有UV床墊電動吸頭的吸塵器，運用紫外線UV光及強力電動滾刷拍打功能，將床墊中的灰塵和塵蟎拍起後吸除，讓床墊不再成為塵蟎的溫床。