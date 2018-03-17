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台人近5成有酒精不耐症 全世界比例最高

東京米其林二星中餐廳 8道鎮店菜來台

2018-03-17 13:52聯合晚報 文／黃冠穎

礁溪飯店霸主長榮鳳凰酒店再出新招，邀請東京獲得米其林二星的中餐廳「桃の木」料理長小林武史與團隊客座，更不惜成本將「鎮江黑醋豚肉」等八道鎮店名菜放入桂冠自助餐廳，大方讓客人「吃免驚」。

小林武史曾從師於新派粵菜鼻祖周中，返日後，對中餐鑽研的熱情不減，與來自大陸各地的廚師交流，學會各地的特色。

小林武史說，10年前，他確實堅持做道地的中國料理，但現在喜歡在不影響料理本味的前提之下，吸收日本、法國的精華，做出好吃的料理。

鎮江黑醋豚肉最能彰顯小林武史的想法。

鎮江黑醋豚肉。 記者黃冠穎／攝影
鎮江黑醋豚肉。 記者黃冠穎／攝影
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他參考東坡肉的作法，但捨棄燉至軟爛的傳統做法，保留豬肉彈牙的口感，嫩而不爛，搭配刀叉食用也不突兀。

鎮江黑醋豚肉的調味高明，老抽、醬油、黑醋、紹興酒、香油等調味料的比例完美，入口帶著黑醋溫厚香醇的甘味。

談起廚藝，小林武史舉起雙手展示他的「勳章」—雙手手臂滿是熱油噴濺的疤痕。

「這可是廚師的印記」，他驕傲地說，當然放下袖子就可以避免燙傷，但如此動作快不了，可是會影響到菜色的美味。

桂冠自助餐廳在每個餐期會推出六道熱菜、兩道冷菜，除了必嘗的鎮江黑醋豚肉之外，麻辣炒鴨舌是不可錯過的人間美味，在一般的自助餐廳幾乎不可能見到此等高價食材。

麻辣炒鴨舌。 記者黃冠穎／攝影
麻辣炒鴨舌。 記者黃冠穎／攝影
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小林武史先將鴨舌以醬油燉煮，再以高溫快炒，逼出數十種辛香料的香氣，佐以色彩鮮艷的紅辣椒，成功征服日本老饕們的味蕾。

另一道辣汁煮海螺是潮州漁村家常小菜，小林武史以醬油、糖、紹興酒提味，簡單卻能帶出海螺的鮮甜，微甜清爽的口感帶著點日本料理的特色。

在冷菜類，有椒油紅蘿蔔絲、紅油豬腳等選擇。

紅油豬腳選用豬前腳，燉煮後靜置在高湯中冷卻，淋上紹興酒、辣油、白醋、湖南辣椒粉、蒜頭、香菜等調製而成的醬汁。

口水雞。 記者黃冠穎／攝影
口水雞。 記者黃冠穎／攝影
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口水雞更是一絕，肉本身無味，全憑小林武史以醬油、砂糖、老抽、黑醋、麻油等調成的醬汁，待客人點餐後，廚師才會盛盤淋上，辣度適中又溫潤開胃，讓人忍不住一盤接著一盤。

哪裡吃

礁溪長榮鳳凰酒店

電話：03-910-9988

長榮日本料理米其林餐飲
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