冬季近三分之一有彩虹 文大擬推「彩虹預報」

2018-03-17 10:35 聯合報 記者 聯合報 記者 林良齊 ╱即時報導



去年11月30日文化大學大氣系觀測到近9小時的彩虹，一舉打破金氏世界紀錄，為何彩虹能夠高掛空中近9小時呢？文化大學大氣系副教授劉清煌說，除了有適當的氣候外，最重要的還有文化大學的地理環境，因為鄰近有山谷、山溝，加上冬季太陽仰角偏低，即使在上午11時至下午1時也能夠觀測到彩虹。

劉清煌表示，彩虹的形成需要水氣與陽光，11月底正值秋冬季節，東北季風盛行，將海面上的水氣帶往陽明山所在的大屯山區，適當的東北季風帶來源源不斷的水氣，加上逆溫層的存在，使得大量的水滴凝結聚集在文大東北側的山頭，而過山的沉降氣流又讓南側地區保持晴朗的天氣，陽光得以灑入雨滴而形成彩虹，「文化大學得天獨厚」。

但最難觀測到彩虹的時間則是在接近中午的上午11時至下午1時，周昆炫解釋，因為時間愈接近中午，彩虹相對於地平線的仰角會愈低，甚至會落在地平線之下，這也是一般平地無法看見超持久彩虹的一項限制。但因為文大位於獨立的山頭上，彩虹低於地平線時正巧落在山谷中，從校區往山谷的方向依然能夠看到彩虹。

文化大學大氣系副教授周昆炫也說，其實在當周周一就有出現過逾6小時的彩虹，大家有「預演」過，周四一出現就馬上出動系上逾5台攝影機觀測、也有逾200名學生及台北市民協助提供逾千張照片，最後有約10GB的影像檔及照片，並在中央氣象局的協助之下今天才順利取得認證。