一喝酒就心悸臉紅頭痛？ 小心得了酒精不耐症

2018-03-17 10:34 聯合報 記者 聯合報 記者 李樹人 ╱即時報導



罹患乳糖不耐症的人一喝鮮奶，就拉肚子，事實上，如果喝酒，就臉紅、心悸、頭痛、嘔吐，這就屬於酒精不耐症，一項調查發現，全台灣約4成5民眾屬於酒精不耐症族群，應該避免喝酒，否則含有致癌性的的酒精代謝物「乙醛」，堆積在體內，將提高罹癌風險。

台灣醫學生聯合會公共衛生部門與即將成立的台灣酒精不耐症衛教協會於今明兩天舉辦「I’m sorry, Dionysus！酒精不耐症衛教黑客松」研討會，希望提高國人對於「酒精不耐症」健康議題的認知程度。

美國史丹佛大學醫學院研究員陳哲宏博士表示，國際衛生組織(WHO)在2007 年將酒精所轉化的乙醛列為一級的致癌物，對於一般人來說，可以透過ALDH2 酵素基因來代謝乙醛，但如果此基因缺損，就無法正常代謝，將提高罹癌風險。

陳哲宏說，東亞地需為 ALDH2 酵素缺乏的盛行區，台灣盛行率之高，名列世界第一，研究發現，約4成5國人ALDH2 酵素基因缺損，也就是體內缺乏該酵素，無法正常代謝酒精轉化的乙醛，導致喝酒臉紅、心跳加快、頭痛、嘔吐、宿醉等症狀，如果酒後出現上述徴狀者，就屬於「酒精不耐症」。

台北慈濟醫院身心科主任陳益乾指出，「酒精不耐症」者不適合飲酒， 應該滴酒不沾，以免乙醛累積在體內，提高新血管疾病、失智症等風險。臨床觀察，在酒癮患者中兩成屬於「酒精不耐症」，明明不能喝，卻又愛喝成癮， 與其他酒癮者相較，身體損害情況更為嚴重，屬於失智症的高風險群。

如何瞭解自己是否有「酒精不耐症」？陳益乾提供3個酒精不耐症檢測方式，一為接受基因檢測，觀察ALDH2 酵素(乙醛去氫酶)是否突變，其次喝酒後，是否出現臉紅、身體不適等症狀，也可以用棉花棒沾一點酒精成分超過75%的酒，觸貼於皮膚，如果皮膚發紅，即為酒精不耐症。

這次活動也舉辦「酒精不耐症」衛教宣導競賽，多所大學青年團隊報名參加，希望齊心將台灣酒害防治推向新的里程碑，前3名優秀隊伍由評審團帶領至社區進行實際衛教，前兩名隊伍更將有機會參與 2018 年史丹佛大學舉辦的 Stanford-Taiwan ALDH2 Deficiency Research (STAR) Symposium，向國際發表衛教競賽成果。

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