親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台版米其林公布
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
讚‧好物

野生馬英九10分鐘吃完扁食 與民眾合影花30分鐘

台人近5成有酒精不耐症 全世界比例最高

譚廚精隨x娘惹經典 星廚界教父黃清標發功

2018-03-17 13:47聯合晚報 文／黃冠穎

風味咖哩魚塊。 業者／提供
風味咖哩魚塊。 業者／提供
分享

新加坡廚界教父黃清標近日到台北美福飯店客座，黃清標是譚廚傳人，相傳百年的「祖庵金湯」，加上在新加坡掌杓多年，深諳當地的娘惹料理精華。

譚府宴有中國四大名宴的美名，民國以降，清朝御廚走入民間社會賢達，譚延闓家中便是其一，他不但是中國民國第一任行政院長，也是知名美食家，譚延闓的家宴與餐廳也獲得譚廚美譽。

黃清標是台灣宜蘭人，師從湘菜廚神彭長貴，學得一手譚廚精隨，其中以「譚府祖庵金湯」、「譚府粽香排骨」兩道做為代表。

譚府祖庵金湯。 業者／提供
譚府祖庵金湯。 業者／提供
分享

祖庵金湯外觀金黃澄亮，入口濃醇，以雞肉、雞腳、老鴨、豬瘦肉以中火熬出膠質，再依序加入蔥薑煸出的雞油、紅蘿蔔泥，前後得歷經八小時熬煮、過濾。

金湯的傳統做法難免出現上下分離、濃度不一的狀況，黃清標在最後階段將整桶湯搬到冷凍庫攪拌至凝結，使得湯質均勻，改良了譚廚金湯的手法。

另一道粽香排骨也是譚廚改良版，原本以前是將豬腩排去骨包蔥再悶滷，黃清標改以粽葉包捆，賦予清香。

黃清標認為，料理不用強調食材高檔、過程繁複，只要用心，每一道都是好菜。

除了譚府菜之外，黃清標在新加坡文華東方酒店、濱海灣金沙酒店等知名國際飯店掌杓多年，來台客座帶來娘惹菜、咖哩等國人熟悉的佳餚。

談起娘惹菜，少不了常用以佐醬的參巴醬，在新加坡，參巴醬幾乎有等同於國菜的地位。

醬蒸龍躉拌麵。 業者／提供
醬蒸龍躉拌麵。 業者／提供
分享

參巴醬以辣椒為基底，內容大致有蝦膏、乾辣椒、蒜頭、紅蔥頭、香茅、南薑、黃薑等香料，但調配比例則各餐廳的巧妙不同。

醬蒸龍躉魚拌麵是最具有娘惹風情的一道菜，酸甜微辣的口感，提點龍膽石斑的鮮嫩，醬汁順著魚肉沾附麵條，又是另一種享受。

蝦仁炒馬來麵則是以使用的羅望子（酸豆）的亞參醬，將麵條與鮮蝦、魷魚拌炒，再以高湯悶至入味，是新加坡傳統的味道之一。

黃清標對味覺的細緻度極為講究，例如黑胡椒龍蝦通常只用黑胡椒醬拌炒，但他多加了一味花雕酒，層次更加豐富。

新加坡辣椒炒蟹。 業者／提供
新加坡辣椒炒蟹。 業者／提供
分享

哪裡吃

台北美福大飯店潮粵坊

地址：台北市樂群二路55號

電話：02-7722-3399

新加坡御廚餐飲
我的老天額 可以雙人出國去東京 因為______________同行免費送！

相關新聞

學會為攝護腺切片浮濫申報喊冤 健保署：優先改善給付

2018-03-17 14:25

台人近5成有酒精不耐症 全世界比例最高

2018-03-17 13:19

一喝酒就心悸臉紅頭痛？ 小心得了酒精不耐症

2018-03-17 10:34

文化大學彩虹鑲金！ 氣象局：台灣之光

2018-03-17 14:27

明後天高溫上看30度 下周三起冷空氣發威

2018-03-17 14:46

東京米其林二星中餐廳 8道鎮店菜來台

2018-03-17 13:52

視覺系料理 「星戰死星」甜入喉

2018-03-17 13:42

入春防過敏 除濕→防水→滅塵蟎

2018-03-17 13:36

冬季很常見 文大擬推彩虹預報

2018-03-17 13:12

9小時 文大彩虹獲金氏紀錄

2018-03-17 13:12

下周三冷氣團南下 最低溫恐只剩13度

2018-03-17 10:58

冬季近三分之一有彩虹 文大擬推「彩虹預報」

2018-03-17 10:35

文大最長壽彩虹氣象局協助佐證 今獲頒金氏紀錄

2018-03-17 10:21

文大彩虹創世界紀錄 吳德榮剖析有多難得

2018-03-17 06:54

下周國內油價可能調降0.1元

2018-03-17 06:02

高屏空品區風速弱 空汙今亮「橘色提醒」

2018-03-17 05:05

今偏涼北台有雨 下周四冷氣團來襲低溫下探13度

2018-03-17 05:01

便當添紅藜麥 收服肉食老公

2018-03-17 00:35

病態性肥胖難瘦 代謝手術是條路

2018-03-17 00:33

大腸瘜肉年輕化 危險族群可自主篩檢

2018-03-17 00:29

腎上腺偶見瘤 偶然發現的怪客

2018-03-17 00:24

高市登革熱斑蚊陽性率 5區上升

2018-03-16 23:52

台北車站通App 搞定全台最大迷宮

2018-03-16 23:44

亞洲跨國研究證實 嚼檳榔會成癮

2018-03-16 23:14

「是的，我可以！」佛光山五位比丘尼登上聯合國舞台

2018-03-16 21:51

別匆匆走過 信義商圈空橋變得很不一樣

2018-03-16 21:32

下周四冷氣團來襲！中部以北低溫下探13度

2018-03-16 19:26

世界最持久的彩虹在文大 金氏世界紀錄認證

2018-03-16 19:10

專家籲腸癌篩檢年齡調降 衛福部：維持現行標準

2018-03-16 19:00

台灣創世界最長時間彩虹恐生變？多虧鄭明典馳援

2018-03-16 18:51

刷牙3重點沒做到 醫師：有刷等於沒刷

2018-03-16 18:27

歷史悠久熱帶雨林 馬來西亞的海灘天堂「登嘉樓」

2018-03-16 17:03

礦泉水空瓶裝自來水 喝下恐導致急性腸胃炎

2018-03-16 16:54

紙本電子發票擾民？ 業者：消費者可拒絕印

2018-03-16 16:03

觀察站／發票無紙化 政府要加把勁

2018-03-16 16:03

電子發票越印越多 亂象怎解

2018-03-16 16:03

電子發票不能回收 隨便燒可能產生有毒物質

2018-03-16 16:00

不能回收！電子發票一長串 濫用引爆新災難

2018-03-16 15:48

烘焙展必逛！聯華慶66歲周年現場好吃好玩

2018-03-16 14:59
看更多

熱門文章

不能回收！電子發票一長串 濫用引爆新災難

2018-03-16 15:48

刷牙3重點沒做到 醫師：有刷等於沒刷

2018-03-16 18:27

台灣創世界最長時間彩虹恐生變？多虧鄭明典馳援

2018-03-16 18:51

世界最持久的彩虹在文大 金氏世界紀錄認證

2018-03-16 19:10

誰說吃米其林一定很貴？6家米其林街邊小吃百元有找

2018-03-16 18:46

台人近5成有酒精不耐症 全世界比例最高

2018-03-17 13:19

漁二代PO徵婚告白 字句真誠：想要穩定生活

2018-03-16 17:49

今偏涼北台有雨 下周四冷氣團來襲低溫下探13度

2018-03-17 05:01

文大最長壽彩虹氣象局協助佐證 今獲頒金氏紀錄

2018-03-17 10:21

文大彩虹創世界紀錄 吳德榮剖析有多難得

2018-03-17 06:54

下周四冷氣團來襲！中部以北低溫下探13度

2018-03-16 19:26

電子發票越印越多 亂象怎解

2018-03-16 16:03

烘焙展必逛！聯華慶66歲周年現場好吃好玩

2018-03-16 14:59

台北車站通App 搞定全台最大迷宮

2018-03-16 23:44

顏擇雅：台北人認定的好餐廳沒摘星很正常

2018-03-16 21:02

別匆匆走過 信義商圈空橋變得很不一樣

2018-03-16 21:32

「是的，我可以！」佛光山五位比丘尼登上聯合國舞台

2018-03-16 21:51

礦泉水空瓶裝自來水 喝下恐導致急性腸胃炎

2018-03-16 16:54

Tiffany「洗眼睛」 侯佩岑超霸氣：自己買比較爽

2018-03-16 19:26

今日星座運勢／處女 多注意身體 工作與健康要平衡

2018-03-17 00:00

只要開店必排隊 八月堂在百貨遍地開花的原因

2018-03-16 19:17

拿米其林不漲還打折！這家牛排館2人同行77折

2018-03-16 19:05

一喝酒就心悸臉紅頭痛？ 小心得了酒精不耐症

2018-03-17 10:34

楊冪助攻 雅詩蘭黛「小銀瓶」賣出3.4座101高度

2018-03-16 16:33

下周三冷氣團南下 最低溫恐只剩13度

2018-03-17 10:58

台中捷運招募95人 月薪最高6.9萬元

2018-03-17 10:56

電子發票不能回收 隨便燒可能產生有毒物質

2018-03-16 16:00

下周國內油價可能調降0.1元

2018-03-17 06:02

CHARINYEH「蚵畫」春夏服裝 台北濕地變西海岸

2018-03-16 17:04

便當添紅藜麥 收服肉食老公

2018-03-17 00:35

冬季近三分之一有彩虹 文大擬推「彩虹預報」

2018-03-17 10:35

歷史悠久熱帶雨林 馬來西亞的海灘天堂「登嘉樓」

2018-03-16 17:03

登高必自卑 在成為三星大廚之前他做過這些事

2018-03-16 15:18

超美麗婚紗 竟是用二手衣搭配魚鱗改造

2018-03-17 12:04

《窗邊的小荳荳》插畫展 獨子來台暢談「我的母親」

2018-03-17 09:00

艾瑪史東的第一次 加州沙漠演繹路易威登時裝大片

2018-03-16 18:22

會吃懂吃的老闆 造就米其林三星主廚

2018-03-16 14:16

攻陷你的荷包！愛馬仕、LV典藏級新香登場

2018-03-16 18:50

春季旅展開跑 燦星祭優惠拼了

2018-03-17 00:05

把米其林餐具帶回家！星廚最愛的這3套

2018-03-16 16:59
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top