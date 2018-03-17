譚廚精隨x娘惹經典 星廚界教父黃清標發功

風味咖哩魚塊。 業者／提供 分享 facebook

新加坡廚界教父黃清標近日到台北美福飯店客座，黃清標是譚廚傳人，相傳百年的「祖庵金湯」，加上在新加坡掌杓多年，深諳當地的娘惹料理精華。

譚府宴有中國四大名宴的美名，民國以降，清朝御廚走入民間社會賢達，譚延闓家中便是其一，他不但是中國民國第一任行政院長，也是知名美食家，譚延闓的家宴與餐廳也獲得譚廚美譽。

黃清標是台灣宜蘭人，師從湘菜廚神彭長貴，學得一手譚廚精隨，其中以「譚府祖庵金湯」、「譚府粽香排骨」兩道做為代表。

譚府祖庵金湯。 業者／提供 分享 facebook

祖庵金湯外觀金黃澄亮，入口濃醇，以雞肉、雞腳、老鴨、豬瘦肉以中火熬出膠質，再依序加入蔥薑煸出的雞油、紅蘿蔔泥，前後得歷經八小時熬煮、過濾。

金湯的傳統做法難免出現上下分離、濃度不一的狀況，黃清標在最後階段將整桶湯搬到冷凍庫攪拌至凝結，使得湯質均勻，改良了譚廚金湯的手法。

另一道粽香排骨也是譚廚改良版，原本以前是將豬腩排去骨包蔥再悶滷，黃清標改以粽葉包捆，賦予清香。

黃清標認為，料理不用強調食材高檔、過程繁複，只要用心，每一道都是好菜。

除了譚府菜之外，黃清標在新加坡文華東方酒店、濱海灣金沙酒店等知名國際飯店掌杓多年，來台客座帶來娘惹菜、咖哩等國人熟悉的佳餚。

談起娘惹菜，少不了常用以佐醬的參巴醬，在新加坡，參巴醬幾乎有等同於國菜的地位。

醬蒸龍躉拌麵。 業者／提供 分享 facebook

參巴醬以辣椒為基底，內容大致有蝦膏、乾辣椒、蒜頭、紅蔥頭、香茅、南薑、黃薑等香料，但調配比例則各餐廳的巧妙不同。

醬蒸龍躉魚拌麵是最具有娘惹風情的一道菜，酸甜微辣的口感，提點龍膽石斑的鮮嫩，醬汁順著魚肉沾附麵條，又是另一種享受。

蝦仁炒馬來麵則是以使用的羅望子（酸豆）的亞參醬，將麵條與鮮蝦、魷魚拌炒，再以高湯悶至入味，是新加坡傳統的味道之一。

黃清標對味覺的細緻度極為講究，例如黑胡椒龍蝦通常只用黑胡椒醬拌炒，但他多加了一味花雕酒，層次更加豐富。

新加坡辣椒炒蟹。 業者／提供 分享 facebook

哪裡吃

台北美福大飯店潮粵坊

地址：台北市樂群二路55號

電話：02-7722-3399