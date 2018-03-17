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視覺系料理 「星戰死星」甜入喉

2018-03-17 13:42聯合晚報 文／黃冠穎

「棧F.M.L Cafe花樣拿鐵」一開幕就成為網美爭相取景的熱門地點。 業者／提...
「棧F.M.L Cafe花樣拿鐵」一開幕就成為網美爭相取景的熱門地點。 業者／提供
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原本在台北市雙城街的「棧F.M.L Cafe花苑拿鐵」遷到大直百貨商場「美麗新廣場」三樓，更名為「棧F.M.L Cafe花樣拿鐵」，空間變得更開闊，餐飲花樣更有趣，一開幕就成為網美爭相取景的熱門地點。

花樣拿鐵延續棧系列的樂高元素，從門口到擺盤處處可見色彩繽紛的童趣。

走入店中，襯托著花朵的粉紅色雲海映入眼簾，旁邊有著一整面綠意盎然的植栽隔牆，大片落地窗令人心神開闊。

仔細一看，雲朵間垂吊著天使燈，一隅又有金色鳥籠燈飾，牆面有霓虹燈管的個性標語，走進獨立包廂，還有保加利亞手工打造的鞦韆，每個祕密角落都有適合拍照的特色。

早在雙城街時代，花苑拿鐵的「視覺系飲品」就令人印象深刻，好看、好喝、好好拍照，到了大直之後，花樣拿鐵飲品基調更聚焦。

視覺性飲品「星際死星」。 業者／提供
視覺性飲品「星際死星」。 業者／提供
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澳洲和牛漢堡肉深盤披薩。 業者／提供
澳洲和牛漢堡肉深盤披薩。 業者／提供
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例如冰沙奶昔系列的「星際死星」，是紅豆香草奶昔和黑芝麻香蕉冰沙，灰白相間的色調放在星空盤上，再插上一根吸管，跟超級毀滅兵器死星簡直一模一樣；氣泡飲的「棉花天空」則是將水果氣泡水與棉花糖結合，呼應餐廳的主題。

其他諸如虎紋花貓、棉花糖小姐、藍色小精靈、粉紅女孩、抹茶男孩、飆風伯爵、火紋身的女孩等各種個性迥異的風味拿鐵，就等著大家親自來嘗試看看。

雖說裝潢風格夢幻，花樣拿鐵畢竟是以直火炭烤見長的棧系列餐廳，這次特別引進西班牙進口價值80萬元的Pira烤爐，最高溫度可達750度，以本地龍眼木柴燒及龍眼木炭直火碳烤，不但能賦予肉品煙燻香氣，也兼具外酥內嫩的特色。

印地安戰斧豬排18oz碳烤後仍有細膩肉質，搭配酸甜蘋果泥，連女生都會愛上。

碳烤小維京戰斧得先慢烤兩小時，上桌淋上櫻桃酒醬汁，視覺、味覺都令人印象深刻。

Pira烤爐在海鮮料理的表現也很出色，例如炭烤時令海鮮，是將鮮蝦、小章魚、花枝放入，搭配自製蠔油蝦醬食用，炭香更能帶出海鮮的甘甜。

若是不想吃大餐，輕食的選擇也挺多，像是「炸烈吧！軟殼蟹開放三明治佐辣根醬」、「帕瑪火腿藍紋乳酪開放三明治」、「墨西哥馬雅人的口袋披薩」、「澳洲和牛漢堡肉深盤披薩」、「蜜蘋果丹麥法式吐司」等創新餐點都不妨一試。

哪裡吃

棧F.M.L Café花樣拿鐵

地址：台北市北安路780號（美麗新廣場3樓）

電話：02-7718-8386

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