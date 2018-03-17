文大最長壽彩虹氣象局協助佐證 今獲頒金氏紀錄
去年11月30日在文化大學發現彩虹高掛陽明山達9小時，原本可望打破金氏世界紀錄創下的6小時紀錄，但一度傳出，觀測的文化大學大氣系無法拿出其他的佐證資料，險無法如期獲頒，所幸在中央氣象局的馳援之下佐證，讓金氏世界紀錄今天頒獎。
去年11月30日從早上約8時直到下午3時，透過文化大學大氣系教授、師生的觀測、紀錄，再經過近3個月的努力，今天獲頒金氏世界紀錄「最長壽的彩虹」。
過去「最長壽的彩虹」出現於1994年3月14日在英格蘭約克邵韋瑟比創下的6小時彩虹的紀錄，文化大學大氣系系主任曾鴻陽說，其實過去文化大學就曾經觀測到逾6小時彩虹的紀錄，但當時並未申請金氏世界紀錄。
後來發現有「最長壽的彩虹」此項紀錄後，文化大學師生便想再次觀測、紀錄並申請金氏世界紀錄，也在去年11月30日觀測到8小時58分鐘破紀錄的彩虹。
但近日卻傳出，金氏世界紀錄授證單位認為，自然現象的紀錄，不能單單只憑觀測就能認證，因此昨天文化大學大氣系緊急透過歐洲、美國氣象主管單位及中央氣象局的協助之下，提供相關資料佐證，才如期獲頒。
今天金氏世界紀錄代表頒發給文化大學代理校長王淑音及曾鴻陽，恭喜他們獲得此項認證。
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