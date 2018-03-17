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險失敗！文大9小時彩虹氣象局協助佐證 今獲頒金氏紀錄

文大最長壽彩虹氣象局協助佐證 今獲頒金氏紀錄

2018-03-17 10:21聯合報 記者林良齊╱即時報導

去年11月30日在文化大學發現彩虹高掛陽明山達9小時，原本可望打破金氏世界紀錄創...
去年11月30日在文化大學發現彩虹高掛陽明山達9小時，原本可望打破金氏世界紀錄創下的6小時紀錄，但卻傳出觀測的文化大學大氣系無法拿出其他的佐證資料無法如期獲頒，所幸在中央氣象局的馳援之下佐證讓金氏世界紀錄今天頒獎。圖／翻攝自周昆炫臉書
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去年11月30日在文化大學發現彩虹高掛陽明山達9小時，原本可望打破金氏世界紀錄創下的6小時紀錄，但一度傳出，觀測的文化大學大氣系無法拿出其他的佐證資料，險無法如期獲頒，所幸在中央氣象局的馳援之下佐證，讓金氏世界紀錄今天頒獎。

去年11月30日從早上約8時直到下午3時，透過文化大學大氣系教授、師生的觀測、紀錄，再經過近3個月的努力，今天獲頒金氏世界紀錄「最長壽的彩虹」。

過去「最長壽的彩虹」出現於1994年3月14日在英格蘭約克邵韋瑟比創下的6小時彩虹的紀錄，文化大學大氣系系主任曾鴻陽說，其實過去文化大學就曾經觀測到逾6小時彩虹的紀錄，但當時並未申請金氏世界紀錄。

後來發現有「最長壽的彩虹」此項紀錄後，文化大學師生便想再次觀測、紀錄並申請金氏世界紀錄，也在去年11月30日觀測到8小時58分鐘破紀錄的彩虹。

但近日卻傳出，金氏世界紀錄授證單位認為，自然現象的紀錄，不能單單只憑觀測就能認證，因此昨天文化大學大氣系緊急透過歐洲、美國氣象主管單位及中央氣象局的協助之下，提供相關資料佐證，才如期獲頒。

今天金氏世界紀錄代表頒發給文化大學代理校長王淑音及曾鴻陽，恭喜他們獲得此項認證。

文化大學金氏世界紀錄氣象局
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