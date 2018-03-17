文大彩虹創世界紀錄 吳德榮剖析有多難得

2018-03-17 06:54 聯合報 記者 聯合報 記者 楊德宜 ╱即時報導



去年11月30日文化大學記錄近9小時的彩虹，已得到金氏世界紀錄的認證。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄指出，除了天氣條件的配合，最困難的就是在正午前後，彩虹還能夠延續，因為一般太陽正射時，角度太小，是無法形成彩虹的；而不可忽視的重要因素是：時值入冬(11月30日)，讓事件變得可能。

他說，因太陽已直射南半球，即使是正午，對台灣而言，陽光已由南向北斜射，再加上文大可以有俯角，故仍可在北側水平角度下，觀察到彩虹，也得以從上午到下午，不間斷的持續近9小時。這個紀錄是有天時(天氣、入冬)、地利(陽明山)、人和(文大師生)的完美配合，才得以發生的，機率實在太低了，得到認證實至名歸。

天氣方面，他說，今天東北季風影響，北台灣雲較多，迎風面北海岸、東半部及大台北山區有局部短暫雨，東側鄰近山區的平地，也有偶飄小雨的機率，新竹以南為晴時多雲。冷空氣雖不強，北台灣天氣稍涼；其他地區受到的影響則較小。明天、下周一天氣穩定，溫暖舒適；西半部白天高溫，將明顯回升至27度至29度，日夜溫差擴大至10度以上。

他表示，下周二鋒面影響，各地有陣雨或雷雨的機率。下周三鋒後有較強冷空氣南下，氣溫下降、明顯轉冷，天氣則逐漸轉乾。下周四、下周五各地晴朗穩定，白天舒適、早晚氣溫明顯偏低。最新模式模擬，下周三晚至下周四晨、週五晨，中部以北沿海空曠地區的最低溫將降至12、13度左右，乍暖還寒要注意氣溫的劇烈變化。

中央氣象局說，今天東北季風影響，北部、東北部天氣稍轉涼；北部、東半部地區及中南部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴的天氣。

明天、下周一東北季風減弱，各地大多為多雲到晴，東半部地區及西半部山區有局部短暫雨。下周二鋒面通過，西半部及東北部地區有短暫陣雨或雷雨，東部及東南部地區亦有局部短暫陣雨。

下周三東北季風或大陸冷氣團南下，北部、東北部氣溫下降；東半部地區仍有局部短暫陣雨，西半部地區為短暫陣雨後多雲。