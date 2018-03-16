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台北車站通App 搞定全台最大迷宮

2018-03-16 23:44聯合報 記者翁浩然／台北報導

北市府推動「智慧台北車站」，副市長林欽榮（前左）昨天宣布完工，並示範「台北車站通...
北市府推動「智慧台北車站」，副市長林欽榮（前左）昨天宣布完工，並示範「台北車站通」室內導航App，在地下街導航找飲料店。 記者翁浩然／攝影
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台北車站被戲稱「全台最大迷宮」，每天五十四萬人次進出，不時有人迷航。台北市副市長林欽榮昨天宣布「智慧台北車站」完工，民眾只要下載「台北車站通」室內導航App，趕車班就能依導航快速抵達閘門，想去地下街特定店家也非難事。

「台北車站通」室內導航App利用藍牙技術，來定位用戶位置。 記者翁浩然／攝影
「台北車站通」室內導航App利用藍牙技術，來定位用戶位置。 記者翁浩然／攝影
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不過，這款App還未開放下載，研發台北車站通系統的亞旭電腦副總經理劉均敬說，預計廿七日在Google Play上架，供Android系統智慧型手機用戶下載；蘋果iOS版本爭取在四月初完成，希望四月十四日前上架。

六鐵共構的台北車站地下空間錯綜複雜，國內外旅客都容易迷路。北市一年多前推動智慧台北車站計畫，加強站內外及消防安全等引導機制，在誠品地下街、捷運淡水信義線閘門外等處共設八台Kiosk觸控式查詢機，可查詢所在地、觀看各層地圖及店家、進站入口、觀光等資訊。

最受民眾期待的台北車站通App，透過藍牙技術定位用戶位置，提供地圖導引範圍包含高鐵、台鐵、桃園捷運、台北捷運及台北轉運站，還有K區誠品、M區捷運、R區中山、Y區台北、Z區站前等地下街。範圍內布設四千三百五十多個藍牙Beacon來配合運作，單一場域布設密度號稱全亞洲第一。

市府表示，未來趕車但又對路不熟的民眾，只要下載台北車站通，點選後會自動開啟藍牙功能定位。開始導航後，地圖會出現引導線供參考，並有「前方十五公尺處向右轉」等提示，還有總距離與所需時間資訊，隨用戶移動位置而更新，最後提醒「已抵達」結束導航。

App表單有軌道運輸與客運時刻查詢，還有快速導航協助用戶趕至閘門等服務，若缺現金、內急、找置物櫃、想從特定出口離站，也有目錄供點選目的地導航。

App還有商家導引功能，可點選想去的飲料、禮品店、餐廳等消費地點進行導航；也有整合停車引導，供民眾快速找車位或愛車停放地點。

林欽榮表示，智慧台北車站「1.0版」」已完工，接下來「2.0版」著重在消防安全、人臉辨識等安全面向發展，未來C1／D1雙子星空間也會納入導航服務範圍。

台北車站捷運誠品APP
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