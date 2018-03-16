亞洲跨國研究證實 嚼檳榔會成癮

2018-03-16 23:14 聯合報 記者 聯合報 記者 徐如宜 ／高雄報導



研究顯示，86%的亞洲檳榔嚼食者具有不同程度的「檳榔使用疾患」，也提升了口腔癌前病變的風險。記者徐如宜／攝影 分享 facebook

高雄醫學大學與中國醫藥大學跨國研究證實，習慣嚼食檳榔會成癮。 記者徐如宜／攝影 分享 facebook

「吃檳榔的人總說，吃檳榔不會上癮」，但高雄醫學大學與中國醫藥大學發表全球首篇確認檳榔為成癮物質的研究論文，根據跨國研究證實，86%的亞洲檳榔嚼食者分別具有輕、中、重度的「檳榔使用疾患」，盛行率為18.0%。

高醫大教授李建宏表示，高醫大與中國醫藥大學將包含台灣、中國大陸、馬來西亞、印尼、尼泊爾與斯里蘭卡共8922名參與者，建構「亞洲檳榔聯盟」研究。記者徐如宜／攝影 分享 facebook

高醫大學環境醫學研究中心教授李建宏與中國醫藥大學環境質體與疾病研究中心教授葛應欽，將包含台灣、中國大陸、馬來西亞、印尼、尼泊爾與斯里蘭卡共8922名參與者，建構「亞洲檳榔聯盟」進行研究，結果顯示習慣性嚼食檳榔會成癮，其特質符合美國精神醫學會診斷標準。

研究列出11個檳榔嚼食的症狀，包括長時間嚼食檳榔、因嚼食檳榔而無法完成在工作上或在家中的主要角色、耐受性症狀、戒斷癥狀等，出現2至3個症狀為輕度檳榔使用疾患，出現4至5個症狀為中度：出現6個以上為重度。研究地區檳榔使用疾患的盛行率為18.0%，輕度疾患3.2%，中度為4.3%，重度10.5%。

墨爾本大學教授Peter Osborne表示，國際對菸、酒、電腦、賭博成癮的研究非常大，但在亞洲檳榔成癮是嚴重的問題，值得政府投入更多資源研究。記者徐如宜／攝影 分享 facebook

李建宏說，輕度嚼食者，衛生教育或心理諮商有助於戒斷或降低使用量，中、重度者以醫療介入是最佳方法。

在高醫大擔任臨床醫學研究所客座的墨爾本大學教授Peter Osborne表示，檳榔是僅次咖啡因、酒精和尼古丁的全球第四大使用率最高精神影響性物質，與口腔癌的發生息息相關，在亞洲檳榔成癮是嚴重的問題，但也是較少被研究的「孤兒疾病」。

衛福部曾闢謠，指國際研究證實檳榔子中的檳榔素類似尼古丁，會使嚼食者產生依賴性、唾液增加及心悸等症狀，持續嚼檳榔，會產生依賴，無法停止使用；突然停用會出現睡眠障礙、情緒不穩、焦慮等。