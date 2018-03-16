狂喜再現！現代舞天團瑪莎葛蘭姆 首演座無虛席

2018-03-16 22:23 聯合報 記者 聯合報 記者 張錦弘 ╱即時報導



簡珮如今晚與瑪莎葛蘭姆舞團同台演出，舞出失傳舞碼「狂喜再現」精彩絕倫。圖／聯合數位文創提供 分享 facebook

美國現代舞傳奇─瑪莎葛蘭姆舞團暌違12年，今晚再度登台！主辦單位聯合數位文創特邀有「瑪莎葛蘭姆的化身」之稱的簡珮如擔任首席，帶來一連串瑪莎葛蘭姆經典舞碼，更收錄台灣原住民編舞家布拉瑞揚作品，為台灣舞迷帶來一場屬於現代舞的盛宴。

瑪莎葛蘭姆舞團首演場即帶來本次演出最大亮點「狂喜再現」，這支繼瑪莎葛蘭姆1933年發表後就無人再跳的舞碼，去年由簡珮如及編舞家Virginie Mécène共同還原，賦與這支探索人體骨盆奧秘的舞碼新生，場上簡珮如7分鐘全神貫注的獨舞，搭配富有神秘感的音樂，全場靜謐，觀眾莫不屏氣凝神欣賞。

隨後登場的是布拉瑞揚·帕格勒法收錄在「悲慟系列」中的作品，這是向瑪莎葛蘭姆經典之作「悲慟」致敬的創作，當年舞團在演出「悲慟」後，一名婦人特地到後台與葛蘭姆致意，感謝這段演出終於讓她從失去兒子的情緒中獲得釋放。

悲慟系列以最簡樸的音樂及服裝表現出內心的情感壓抑，在舞蹈開始前，播放瑪莎葛蘭姆本人談論這段經驗的影片，讓觀眾一同感受舞蹈帶來的感動。今晚壓軸則是舞團經典鉅作「編年史」，是一支以戰亂為背景，展現希望與光明的舞蹈。

首演場座無虛席，尤其在欣賞完簡珮如獨舞及台灣編舞家作品後，觀眾更是齊聲喝采。明天下午場，將另外帶來由希臘神話改編，探索兩性與對性的恐懼的舞碼「迷宮行」及瑪莎葛蘭姆最為人熟悉的知名舞碼「春之祭」，這也是簡珮如認為最費體力但又是她最喜愛的舞作之一。相隔12年再度回台演出，瑪莎葛蘭姆舞團邀台灣觀眾一同感受大師級現代舞的魅力。