親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台版米其林公布
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
讚‧好物

48小時蓋好一戶只花30萬 3D廉價屋今年問世

今彩539第107065期 頭獎槓龜

2018-03-16 22:29中央社 台北16日電

今彩539第107065期開獎，中獎號碼02、28、16、37、15。派彩結果，頭獎槓龜。

貳獎219注中獎，每注可得新台幣2萬元；參獎7156注中獎，每注可得300元。

3星彩中獎號碼640，正彩47注中獎，每注可得1萬2500元。

4星彩中獎號碼8021，正彩8注中獎，每注可得12萬5000元。

實際中獎獎號及派彩內容，以台彩公司公布為準。

新台幣今彩539
我的老天額 可以雙人出國去東京 因為______________同行免費送！

相關新聞

刷牙3重點沒做到 醫師：有刷等於沒刷

2018-03-16 18:27

狂喜再現！現代舞天團瑪莎葛蘭姆 首演座無虛席

2018-03-16 22:23

「是的，我可以！」佛光山五位比丘尼登上聯合國舞台

2018-03-16 21:51

別匆匆走過 信義商圈空橋變得很不一樣

2018-03-16 21:32

下周四冷氣團來襲！中部以北低溫下探13度

2018-03-16 19:26

世界最持久的彩虹在文大 金氏世界紀錄認證

2018-03-16 19:10

專家籲腸癌篩檢年齡調降 衛福部：維持現行標準

2018-03-16 19:00

歷史悠久熱帶雨林 馬來西亞的海灘天堂「登嘉樓」

2018-03-16 17:03

礦泉水空瓶裝自來水 喝下恐導致急性腸胃炎

2018-03-16 16:54

紙本電子發票擾民？ 業者：消費者可拒絕印

2018-03-16 16:03

觀察站／發票無紙化 政府要加把勁

2018-03-16 16:03

電子發票越印越多 亂象怎解

2018-03-16 16:03

電子發票不能回收 隨便燒可能產生有毒物質

2018-03-16 16:00

不能回收！電子發票一長串 濫用引爆新災難

2018-03-16 15:48

烘焙展必逛！聯華慶66歲周年現場好吃好玩

2018-03-16 14:59

影／租借單車不吃虧 消保處：多用5分鐘鑑賞期

2018-03-16 14:54

氣象界網紅鄭明典 升任氣象局副局長

2018-03-16 14:43

寶特瓶重複裝水使用 醫嚴厲勸告：別這樣做！

2018-03-16 14:17

失智共照中心傳斷炊 衛福部要改善行政程序

2018-03-16 14:09

跨國研究：嚼檳榔會成癮 癌前病變風險高

2018-03-16 14:09

政府補助腸癌篩檢 太晚了

2018-03-16 14:09

9成大腸息肉患者 工時超過40小時

2018-03-16 14:09

神祕藍線現身澎湖？自行車騎士看到它就安心

2018-03-16 14:08

美研究發現「瓶裝水疑含塑膠微粒」 食藥署要監測

2018-03-16 12:45

重機族注意 台3線內門路段假日加強取締違規

2018-03-16 12:26

官方宣傳菜價平穩 和農民感受差很大

2018-03-16 12:08

加油等等！油價下週估降0.1元 92無鉛回檔26元

2018-03-16 11:43

調查：90%大腸瘜肉患者 工時大於40小時

2018-03-16 11:38

嚼檳榔也會成癮！跨國研究證實癌前病變風險高

2018-03-16 11:15

腸癌篩檢等政府補助太晚 醫：高風險群應重新定義

2018-03-16 11:08

推星空觀光！合歡山力拚亞洲第二座國際暗空公園

2018-03-16 10:59

首度移師阿里山！觀星人的馬拉松明天開跑

2018-03-16 10:50

小心「接吻病毒」！初期如同流感症狀

2018-03-16 10:50

失智症共照中心經費傳斷炊 衛福部要改善行政程序

2018-03-16 10:42

春天到！ 出發去露營

2018-03-16 10:09

工時彈性薪資高？三金司儀出書暢談配音甘苦

2018-03-16 10:04

你登錄了沒？全民搶節電獎勵金 兩種情況先淘汰

2018-03-16 10:00

下周二鋒面南下各地雷陣雨轉冷 會有冬天的感覺

2018-03-16 09:30

揪甘心！BRUTUS再推台灣特輯 封底藏「謝謝台灣」

2018-03-16 09:01
看更多

熱門文章

揪甘心！BRUTUS再推台灣特輯 封底藏「謝謝台灣」

2018-03-16 09:01

不能回收！電子發票一長串 濫用引爆新災難

2018-03-16 15:48

寶特瓶重複裝水使用 醫嚴厲勸告：別這樣做！

2018-03-16 14:17

台南國華街再登日雜誌封面 網友直呼「可愛想買」

2018-03-16 01:54

你登錄了沒？全民搶節電獎勵金 兩種情況先淘汰

2018-03-16 10:00

刷牙3重點沒做到 醫師：有刷等於沒刷

2018-03-16 18:27

台灣創世界最長時間彩虹恐生變？多虧鄭明典馳援

2018-03-16 18:51

上午各地有雨 吳德榮：好天氣等周日

2018-03-16 06:59

誰說吃米其林一定很貴？6家米其林街邊小吃百元有找

2018-03-16 18:46

3歲童咳嗽、發燒以為流感 醫生檢查發現是接吻病

2018-03-16 10:49

求職前有3多 他建議：未來發展性比薪水重要

2018-03-16 11:36

我愛一個人煮／細嚼麵香蔥油餅

2018-03-16 06:00

心情點滴／歡迎回家

2018-03-16 06:00

【小孟塔羅】單身者必看！2018年去哪裡找真愛

2018-03-16 10:28

宋慧喬手比愛心 簡直是粉紅芭比的變身

2018-03-16 11:09

別忘帶傘！北台灣今明轉涼 下周又變天

2018-03-16 04:58

世界最持久的彩虹在文大 金氏世界紀錄認證

2018-03-16 19:10

【即時短評】3個月後颱風季 別讓環評成為遮羞布

2018-03-16 00:15

下周四冷氣團來襲！中部以北低溫下探13度

2018-03-16 19:26

小心「接吻病毒」！初期如同流感症狀

2018-03-16 10:50

捷運吃到飽／新北：搭乘人數若提高 營收反會增加

2018-03-15 23:11

廉航降價拼了！ 酷航飛德國柏林只要8000元

2018-03-16 13:04

今日星座運勢／射手 淡珊瑚色幸運 勿以貌取人

2018-03-16 00:00

漁二代PO徵婚告白 字句真誠：想要穩定生活

2018-03-16 17:49

女性成長／邁向微笑曲線

2018-03-16 06:00

隆田車站疑遭雷擊致號誌故障 上下行列車延遲

2018-03-15 23:08

加油等等！油價下週估降0.1元 92無鉛回檔26元

2018-03-16 11:43

下周二鋒面南下各地雷陣雨轉冷 會有冬天的感覺

2018-03-16 09:30

美研究發現「瓶裝水疑含塑膠微粒」 食藥署要監測

2018-03-16 12:45

首度移師阿里山！觀星人的馬拉松明天開跑

2018-03-16 10:50

礦泉水空瓶裝自來水 喝下恐導致急性腸胃炎

2018-03-16 16:54

救花蓮觀光 立委：讓大客車走蘇花改

2018-03-15 23:49

吃到飽月票會虧空？柯文哲：政府沒這麼白癡

2018-03-15 23:05

推星空觀光！合歡山力拚亞洲第二座國際暗空公園

2018-03-16 10:59

烘焙展必逛！聯華慶66歲周年現場好吃好玩

2018-03-16 14:59

黃花風鈴木好美 賞花人小心花粉、細毛過敏

2018-03-16 08:03

氣象界網紅鄭明典 升任氣象局副局長

2018-03-16 14:43

燦星春季旅展直播搶優惠 花蓮2日千元有找

2018-03-15 21:56

看一眼就會迷上！ 一睹奈良美智的青森犬

2018-03-16 08:30

調查：90%大腸瘜肉患者 工時大於40小時

2018-03-16 11:38
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top