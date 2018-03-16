別匆匆走過 信義商圈空橋變得很不一樣

2018-03-16 21:32 聯合報 記者 聯合報 記者 江佩君 ╱即時報導



美國藝術家Magda Sayeg作品「無題」。圖／粉樂町提供 分享 facebook 這個城市看似華麗喧騰，但有時卻顯得太倉促冷漠，透過藝術生活化，讓我們在規律往返的行進中，發現城市表情的不同變化，透過腳步的駐足停留，讓那暫時緩慢的瞬間，繽紛城市人的生活想像力。現在，行走過台北信義區空橋與造訪周邊的台北文創大樓、四四南村等，不妨放緩腳步發現哪裡變得不一樣。

粉樂町（Very Fun Park）是一個訴求走進巷弄的無牆美術館，2018粉樂町由富邦藝術基金會圖隊策展，以城市表情為主題，在台北信義區的空橋、台北文創大樓、四四南村、富邦A25，集結10位來自台灣、美國、法國、英國、澳洲、以色列的藝術家，在信義區的行走時，或抬頭或下望，都可看見驚喜，透過空橋的兩端，在移動中有不同的發現與視野。展期從3月17日起至5月13日。

英國藝術家Filthy Luker以巨型充氣的彩筆畫刷，高掛BELLAVITA建築外牆。台灣藝術家邱君婷以充滿春天的色彩，連接新光三越A4至A8的空橋，於空橋的上方畫上在春天的祝福，只要一抬頭，即可看見一道夢幻色彩與圖騰長廊。接著跨進松壽路天橋，美國藝術家Magda Sayeg以彩色毛線編織包覆空橋結構，為鋼筋水泥的城市帶來手感與溫度。

英國藝術家Filthy Luker作品「繪畫狂歡」。圖／粉樂町提供 分享 facebook

在台北101購物中心有法國藝術家Genevieve Gauckler創造的大型立體雕塑，造型逗趣的角色創作，為城市妝點歡樂表情。以色列藝術家Maya Barkai徵集世界各地的小綠人交通號誌，創造在富邦A25行路上的幽默。

走到台北文創大樓，是台灣藝術家許廷瑞用不鏽鋼、鐵為媒材，在草地上打造有如童年折紙的變色龍。走累了就要休息一下，台灣藝術家邱昭財在文創穿廊中，陳列一張張彩色椅子，每張椅子都有自己的旋律，暫時放鬆上緊的發條吧，在這好好休息一下。最後，台灣藝術家徐暋盛透過竹編工藝、穿越象徵竹籬笆的裝置，喚醒四四南村的眷村記憶。 法國藝術家Genevieve Gauckler作品「禮物」。圖／粉樂町提供 分享 facebook