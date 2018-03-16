現代舞傳奇《瑪莎葛蘭姆舞團》睽違十二年再度登台

2018-03-16 21:03 聯合報系攝影中心 記者 聯合報系攝影中心 記者 林伯東 ╱即時報導



瑪莎葛蘭姆舞團在台北國父紀念館首演，舞者演出《黑暗草原》舞碼。記者林伯東／攝影 分享 facebook

美國現代舞傳奇-瑪莎葛蘭姆舞團睽違十二年，今晚再度登台！主辦單位聯合數位文創特邀有「瑪莎葛蘭姆的化身」之稱的簡珮如擔任首席，帶來一連串瑪莎葛蘭姆經典舞碼，更收錄台灣原住民編舞家布拉瑞揚作品，為台灣舞迷帶來一場屬於現代舞的盛宴。

《瑪莎葛蘭姆舞團》首演場即帶來本次演出的最大亮點《狂喜再現》，這支繼瑪莎葛蘭姆女士在一九三三年發表後就無人再跳的舞碼，二Ｏ一七年由簡珮如及編舞家Virginie Mécène共同還原，賦與這支探索人體骨盆奧秘的舞碼新生，場上簡珮如七分鐘全神貫注的獨舞，搭配富有神秘感的音樂，全場靜謐，觀眾莫不屏氣凝神欣賞這支獨舞大秀。隨後登場的是台灣原住民編舞家布拉瑞揚·帕格勒法收錄在《悲慟系列》中的作品，這個系列是向瑪莎葛蘭姆的經典之作《悲慟》致敬的創作，當時舞團在演出《悲慟》後，一名婦人特地到後台與葛蘭姆致意，感謝這段演出終於讓她從失去兒子的情緒中獲得釋放。而相同的故事，也巧合發生在布拉瑞揚二ＯＯ六年的演出中，才創作出了這段致敬大師的舞蹈。《悲慟系列》以最簡樸的音樂及服裝表現出內心的情感壓抑，在舞蹈開始前，也播放了瑪莎葛蘭姆本人談論這段經驗的影片，讓觀眾在欣賞前能一同感受舞蹈帶來的感動。今晚的壓軸則是舞團經典鉅作《編年史》，是一支以戰亂為背景，展現希望與光明的舞蹈。

首演場坐無缺席，尤其在欣賞完簡珮如獨舞及台灣編舞家作品後，觀眾更是齊聲喝采，推薦喜愛舞蹈的觀眾不要錯過。

明日(3/17）下午場，將另外帶來由希臘神話改編，探索兩性與對性的恐懼的舞碼《迷宮行》及瑪莎葛蘭姆最為人熟悉的知名舞碼《春之祭》，這同時也是簡珮如認為最費體力但又是她最喜愛的舞作之一。相隔十二年再度回台演出，《瑪莎葛蘭姆舞團》邀請台灣觀眾一同感受大師級現代舞的魅力。