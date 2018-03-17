腎上腺偶見瘤 偶然發現的怪客

2018-03-17 00:24 聯合報 陳涵栩／台北榮民總醫院 內科部 內分泌暨新陳代謝科 主任



腎上腺偶見瘤患者容易在腹部及大腿出現紫色條紋。 圖／陳涵栩醫師提供 分享 facebook

腎上腺是人體重要的內分泌器官，鄰近兩側的腎臟，故名為「腎上腺」。它分泌多種荷爾蒙，包含糖皮質醇（glucocorticoid）、醛固酮（aldosterone）、雄性素(androgen）等，在維持生理恆定扮演了重要的角色。

腎上腺偶見瘤（adrenal incidentaloma）是臨床上最常見的腎上腺疾病。它指的是病患因其他非腎上腺疾病進行腹部影像學檢查時，偶然發現的腎上腺腫塊。近年來醫療科技進步及就醫型態改變，腹部超音波、電腦斷層、磁振造影等檢查普及化，腎上腺偶見瘤患病率逐步上升。

意外發現嚇人…但大多是良性瘤

最近一項研究指出，在全人口中，平均每100人中，4人有腎上腺偶見瘤（相較台灣糖尿病盛行率大約是10％）。這個比率亦隨年齡增長而上升：在20至29歲的族群中，腹部電腦斷層掃描中偶然發現腎上腺瘤比率約為0.2％；在70歲以上病患則大幅提升至7％。

腎上腺偶見瘤患者容易在腹部及大腿出現紫色條紋。 圖／陳涵栩醫師提供 分享 facebook

絕大多數腎上腺偶見瘤為不具分泌荷爾蒙功能的良性腺瘤，少部分大量分泌荷爾蒙，造成症狀如高血壓、低血鉀、高血糖、肥胖、皮膚變薄、腹部或大腿出現紫色條紋、女性月經異常等。更少部分則是惡性度相對高的腎上腺皮質癌。另外，原先就已知有其他惡性腫瘤的患者，腎上腺偶見瘤可能為腫瘤轉移。

檢查荷爾蒙 正常也需追蹤四年

發現腎上腺偶見瘤後，病患經常被轉診內分泌科，由內分泌科醫師接手為患者做全面檢查，包括住院接受一系列完整荷爾蒙分泌功能檢查、從影像學確認腫塊位置與大小、惡性機率等。藉由上述檢查，區分良性與惡性、了解腫瘤荷爾蒙分泌情形，從而評估手術適應症、手術方法、適當追蹤與預後等。

腎上腺偶見瘤的治療原則：腫瘤直徑達4公分以上，或有荷爾蒙分泌功能導致症狀，考慮腎上腺切除術。如果確診為他處腫瘤轉移，且只影響單側腎上腺，尚未轉移到對側腎上腺或其他部位，也可手術單獨移除轉移瘤。

如果荷爾蒙測試結果正常、直徑小於4公分，且影像學特徵偏良性，建議在第6、12和24個月追蹤腹部電腦斷層掃描，且每年接受一次荷爾蒙評估，持續四年。在觀察期間腫瘤直徑若增加1公分以上，或開始出現大量荷爾蒙分泌症狀，可考慮立刻進行腎上腺切除術。