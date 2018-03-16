專家籲腸癌篩檢年齡調降 衛福部：維持現行標準

2018-03-16 19:00 聯合報 記者 聯合報 記者 黃安琪 ╱即時報導



台灣癌症基金會公布全台上班族「大腸瘜肉問題與生活聚落調查」，數據顯示，中壯族群40至45歲患有大腸瘜肉比率達14％、45至49歲達13.5％，年輕化趨勢明顯。醫師建議，國家篩檢政策年齡應降低；衛福部國健署表示，當前篩檢年齡仍針對50至74歲民眾，建議有不良生活型態、家族史等年輕族群自主篩檢。

國健署癌症防治組組長吳建遠表示，癌症登記報告指出，國內大腸癌發生平均年齡為66歲，發生率自50歲後開始升高，依據國際建議與多國篩檢經驗，國家篩檢政策成本效益仍會鎖定效益最高的群體，現行糞便潛血檢查針對50至74歲民眾，每2年一次免費篩檢；年輕及中壯年群體則可自我評估生活型態，諮詢醫師採自主篩檢。

台灣癌症基金會查蒐集全台2565名25至59歲上班族進行調查，其中7.6％的上班族，相當於194人曾就醫發現屬於大腸癌前病變的大腸瘜肉，每100人中就有7至8人。據衛福部歷年癌症登記報告顯示，全台30至49歲罹患大腸癌人數，自2005年1213人上升至2015年1817人，平均成長1.5倍，年輕化趨勢明顯。

數據顯示，患有腸瘜的上班族愛吃宵夜、用餐時間不固定、經常熬夜且睡眠時間不足，甚至有55％的上班族會加班，加班超過4小時的比率是無腸瘜肉者的2.26倍，亂食狀況也比無腸瘜肉者多出17.3％。

台灣癌症基金會執行長、萬芳醫院癌症中心主任賴基銘說，大腸癌的發生與生活型態高度相關，飲食型態蔬果攝取量少、經常吃宵夜、超時苦工，以及養成久坐不動習慣、常熬夜者，罹患大腸瘜肉的風險較高，如未能及時透過大腸鏡檢查移除大腸瘜肉，恐釀成大腸癌。