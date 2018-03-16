台灣創世界最長時間彩虹恐生變？鄭明典馳援佐證如期頒獎

2018-03-16 18:51 聯合報 記者 聯合報 記者 林良齊 ╱即時報導



去年11月30日在文化大學發現彩虹高掛陽明山達9小時。圖／翻攝自文化大學官網 分享 facebook

去年11月30日在文化大學發現彩虹高掛陽明山達9小時，原本可望打破金氏世界紀錄創下的6小時紀錄，但卻傳出觀測的文化大學大氣系無法拿出第二方佐證因此無法獲得認證，恐怕無法如期獲頒，所幸在中央氣象局副局長鄭明典即時馳援之下佐證讓金氏世界紀錄如期頒獎。

文化大學表示，此次在地理位置、地形與天氣條件都合適的情況下，才能出現這麼長時間的彩虹。彩虹的形成需要水氣與陽光，11月底正值秋冬季節，東北季風盛行，將海面上的水氣帶往陽明山所在的大屯山區。11月30日風速適當的東北季風帶來源源不斷的水氣，加上逆溫層的存在，使得大量的水滴凝結聚集在文大東北側的山頭，而過山的沉降氣流又讓南側地區保持晴朗的天氣，陽光得以灑入雨滴而形成彩虹。

另一方面，光線進入水滴的方向與我們看到的彩虹有42度的夾角，時間愈接近中午，彩虹相對於地平線的仰角會愈低，甚至會落在地平線之下，這也是一般平地無法看見超持久彩虹的一項限制。但因為文大位於獨立的山頭上，彩虹低於地平線時正巧落在山谷中，從校區往山谷的方向依然能夠看到彩虹，因此當天從清晨到傍晚，彩虹就從文大西北側的天空，下降到北邊的山谷，再上升到東北側的天空，完成這趟長達9小時的旅程。

但近日金氏世界紀錄代表來台後要求拿出第三方觀測證明，但文化大學教師無法提出，因此恐怕無法在明天順利獲得金氏世界紀錄認證。

文化大學大氣系副教授周昆炫表示，因為此次為金氏世界紀錄為自然事件的認證，因此要有第二方的背書，而當時學校僅提供照片，所幸緊急向中央氣象局副局長鄭明典的協助之下，提供相關佐證資料，也能在明天如期獲頒獎項。