刷牙3重點沒做到 醫師：有刷等於沒刷

2018-03-16 18:27 中央社 台北16日電



醫師提醒，刷牙必須掌握3重點，包括牙膏含氟量達1000ppm、一天刷2次、每次刷滿2分鐘，否則有刷等於沒刷。 圖／本報資料照片 分享 facebook 根據衛福部統計，台灣6歲孩童蛀牙率高達8成，醫師提醒，刷牙必須掌握3重點，包括牙膏含氟量達1000ppm、一天刷2次、每次刷滿2分鐘，否則有刷等於沒刷。

衛生福利部心理及口腔健康司司長諶立中今天上午在記者會中表示，現在越來越多成年人有牙周病問題，到了一定年齡牙齒就會開始鬆動，其實就是年輕時蛀牙，牙齒和牙齦之間長期處於發炎狀態，時間一久牙齒就容易鬆動，最好只能花大錢植牙。

諶立中說，口腔健康和身體健康息息相關，當一個人有蛀牙、牙周病時，代表口腔已經成為細菌溫床，住著大批的細菌大軍，隨時可能透過口腔、腸胃進入血液中，引起身體其他部位發炎，導致疾病。

想避免牙周病，父母應該讓孩子從小養成正確刷牙習慣，全國兒童牙科醫學會理事長李楊鈞點出3大重點，首先必須使用含氟量達1000ppm的牙膏，其次是一天至少刷2次牙，而且每次要刷2分鐘以上，不是用牙膏抹一抹就吐掉，否則有刷等於沒刷。

諶立中也建議，1歲以前是孩童第一次看牙醫最好的時間點，最好是一長牙就去看牙，並且開始用紗布沾牙膏擦拭牙齒，若怕孩子把牙膏吃了，可以再用乾淨紗布擦拭乾淨；此外，台灣近年也開放販售氟鹽，建議煮飯時可以多多選用，不論對孩童、成人牙齒都有保護作用。