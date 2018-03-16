歷史悠久熱帶雨林 馬來西亞的海灘天堂「登嘉樓」

2018-03-16 17:03 聯合報 記者 聯合報 記者 張芳瑜 ╱即時報導



熱浪島。圖／馬來西亞觀光局提供 分享 facebook

等不及夏天到來，好想去海灘散步、享受海浪聲嗎？台灣人相對陌生的「登嘉樓」(Terengganu)，就位於馬來西亞西半部的馬來半島上，是一個擁有綿長沙灘、海島生態等美麗景色的度假勝地。

登嘉樓州本身即為狹長型，東臨南中國海，因此擁有豐富的海岸資源，外圍還有許多小島，無論是宛如世外桃源的海灘、五彩繽紛的海底世界，還是歷史悠久的天然熱帶雨林，都可以在登嘉樓州遊覽體驗。

馬來西亞之大，總共有十三個州屬，倘若提到大家熟悉的熱浪島(Redang Island)，它就屬於登嘉樓州。離外岸約45公里，以清澈的海水及擁有數百個活珊瑚種類而聞名，是馬來西亞公認最美麗的島嶼之一。雖然已經開發，且建設了多座渡假村，但馬來西亞政府為了保護海洋生態，將熱浪島周圍的海域列為海洋公園保護區，不過遊客還是可以在海洋公園內游泳、潛水及海底攝影，或是在島上的熱帶雨林中尋幽探秘。