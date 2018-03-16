電子發票不能回收 隨便燒可能產生有毒物質

2018-03-16 16:00 聯合報 記者 聯合報 記者 彭宣雅 ╱即時報導



電子發票熱感應紙大行其道，環保署表示，熱感應紙無法回收，因為不知道感熱紙上實際的成分，若有重金屬，燃燒就可能會產生重金屬、有機揮發物等有害化學物質，若燃燒不完全，還可能會產生世紀之毒戴奧辛；政府無法限制商家的商業活動，但可以宣導民眾不要印出來，減少使用。

當初原本是為了環保改用電子發票，沒想到電子發票成了商家宣傳廣告的園地，除了發票內容外，更多的是泡麵飲料等促銷資訊，且電子發票無法回收。

環保署廢管處長賴瑩瑩表示，電子發票為了要能夠感應、耐熱，上面有許多化學藥劑，為了讓紙類可達到防水、防油、防熱、防塑等效果，會添加如隱性染劑、發展劑、敏化劑等化學材質。

賴瑩瑩說，熱感紙回收後如需製成一般再生紙，技術上尚無法排除紙張上的塗佈層，受熱會產生斑點，影響再生紙的品質；且製程成本高，可回收再利用比率極低，因此採焚化方式處理。

環保署也表示，如果感熱紙進焚化爐燃燒，就不會產生戴奧辛，因為焚化爐溫度非常高。

賴瑩瑩指出，環保署已經與財政部針對這議題開過一次會，方向上將引導民眾盡量利用手機載具、悠遊卡等等儲存發票內容，大家盡量別印出來。

至於民眾要把電子發票印出來，除了發票外，還有一長串的廣告內容，賴瑩瑩表示，官方很難限制商家的商業活動，但是她認為，會繼續與財政部溝通，看是用法規還是其他方式，減少列印。

看守台灣協會秘書長謝和霖表示，其實電子發票上那些多出來的廣告、促銷，一般民眾根本很少去以細看上面在寫什麼；當初這樣的設計就很怪，已經是「電子發票」，就站在環保的觀念，就應該盡量減少列印、朝向無紙化，怎麼反倒是越印越長、越來越多？