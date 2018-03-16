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烘焙展必逛！聯華慶66歲周年現場好吃好玩

2018-03-16 14:59聯合報 記者沈佩臻╱即時報導

「2018台北國際烘焙展」於3月15日起一連四天在台北南港展覽館登場，台灣最大糧食供應商「聯華實業」也於4樓設點，逢66周年，嶄新設計遊戲互動區、影片觀賞區、DM商品展示區，以及近年因DIY風氣興盛而推出的人氣小包裝麵粉販售區；同時每日請來專業烘焙師傅示範時下流行烘焙品，如昨日（3／15）就教大家如何做出網紅美食「髒髒包」，讓大家邊學、邊吃，還能拿麵粉回家自己做。

聯華實業歡慶66周年，在烘焙展推出眾多優惠、好吃好玩行程。記者徐兆玄／攝影
聯華實業歡慶66周年，在烘焙展推出眾多優惠、好吃好玩行程。記者徐兆玄／攝影
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聯華實業今年逢66歲生日，在烘焙展裡，老品牌也帶來嶄新創意，推出各區活動，並祭出優惠組合。經歷前幾年食安風暴，在後食安時代裡，民眾已經習慣在家從零到有製作出麵包、料理。行銷部經理黃北辰表示，的確，食品業不為消費者把關是不行的，聯華實業是國內首間通過GMP食品良好作業規範的麵粉廠，2008年以來也陸續通過ISO22000、HACCP、HALAL清真產品認證及TQF等多項檢驗。一直以來不斷提升檢驗範圍、標準的實驗室今年更申請ISO17025實驗室管理認證，展現對食安重視程度，要民眾安心使用。

近幾年「小麥麵粉」如同「米」在飲食中的地位般重要，變化多元可製作出麵包、水餃等料理，聯華旗下人氣品牌小包裝自2012年起銷售也呈倍數成長，包含「水手牌麵粉」、歷史悠久的「駱駝牌麵粉」也推出1公斤包裝，成功吸引消費者於全台各銷售點及上網購買。

行銷部經理黃北辰表示說，麵粉買回家後自製麵包最重要的就是「好操作」、「好吃」。以往大家認為日本麵粉最好，讓聯華認為應該提升島內麵粉品質，因此不斷研發、選用不同小麥調配出符合便於消費者操作的麵粉。

烘焙展現場請來聯華實業專業烘焙技師現場示範髒髒包、白頭翁麵包、好胚好紅麵包、東方美人歐培拉、巴黎奶油甜甜圈等網紅甜點，現場有得學、有得吃、有得玩。除了舉辦活動，也提供展場優惠，像是購買金額達300元即可抽全自動製麵包機等大獎，假日不妨前往逛逛。

烘焙展聯華實業攤位

時間：即日起至3／18

地點：南港展覽館4F (台北市南港區經貿二路1號 4F)

攤位：N區406

烘焙展聯華實業吸引民眾進場逛展。記者徐兆玄／攝影
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聯華實業烘焙技師鍾瀚億現場示範最近紅到台灣的髒髒包。記者徐兆玄／攝影
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