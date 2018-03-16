不能回收！電子發票一長串 濫用引爆新災難

電子發票滿天飛，恐釀成環境大問題。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

電子發票感熱紙不是「紙」，不能回收，製造環境負擔，但國人卻越來越依賴感熱紙發票。財稅資料中心統計，去年電子發票開立68億張，其中高達84%仍會拿取紙本證明聯，大量的感熱紙目前無法回收，只能以垃圾處理，成為環境問題的未爆彈。

花1400元 拿的發票比人還高

有人為購買火鍋材料，結帳1400多元卻拿到16張感熱紙，比身高還高；有人出門逛個街，包包裡就塞滿一大串發票。電子發票滿天飛，近日在國發會公共政策網路參與平台上，引發上萬人連署要求修改「電子發票實施要點」，禁止商家列印廣告。

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目前使用統一發票的店家約有90萬家，一年約90億張發票，但電子發票感熱紙不能回收，店家又大量印發折價券及優惠廣告製造環境問題，形成國內發票的亂象。

財政部表示，台灣統一發票兌獎制度相對特別，其他國家也有發展電子發票，主要是收據概念，例如挪威、芬蘭、泰國或越南等，也是感熱紙。

但依據財政部規定，電子發票並未硬性規定業者使用的紙質，僅規定規格。主要因為感熱紙長短易裁切、列印速度也較快，因此大部分店家都使用感熱紙。

感熱紙不能回收 燒了有毒

環保署表示，熱感應紙無法回收，但燃燒後會產生重金屬、有機揮發物等有害化學物質，若燃燒不完全，還可能會產生世紀之毒戴奧辛；政府無法限制商家的商業活動，但可以宣導民眾不要印出來，減少使用。

環保署廢管處長賴瑩瑩表示，電子發票為了要能夠感應、耐熱，上面有許多化學藥劑，為了讓紙類可達到防水、防油、防熱、防塑等效果，會添加如隱性染劑、發展劑、敏化劑等化學材質。

停車繳費單和彩券都是感熱紙材質，是不能資源回收的垃圾，民眾容易將其丟到紙類回收。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

賴瑩瑩說，熱感紙回收後如需製成一般再生紙，技術上尚無法排除紙張上的塗佈層，受熱會產生斑點，影響再生紙的品質；且製程成本高，可回收再利用比率極低，因此採焚化方式處理。

她說，如果感熱紙進焚化爐燃燒，不會產生戴奧辛，因為焚化爐溫度非常高。

賴瑩瑩指出，環保署已經與財政部針對這議題開過一次會，方向上將引導民眾盡量利用手機載具、悠遊卡等等儲存發票內容，大家盡量別印出來。

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看守台灣協會秘書長謝和霖表示，其實電子發票上那些多出來的廣告、促銷，一般民眾根本很少去以細看上面在寫什麼；當初這樣的設計就很怪，已經是「電子發票」，就站在環保的觀念，就應該盡量減少列印、朝向無紙化，怎麼反倒是越印越長、越來越多？

鼓勵索取雲端發票

政府鼓勵申請雲端發票，電腦會主動幫你兌獎。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

財政部官員指出，曾調查民眾不願使用載具原因，可能與交易手續不夠簡便有關，使用行動支付付費時，還需要打開另一個APP掃瞄手機載具存雲端發票，未來雲端發票的推動，將在行動支付的同一畫面，直接刷存載具。

財資中心說，配合行政院推動2025年行動支付使用率達到90%的政策，擬結合電子發票，簡化民眾結帳時索取雲端發票的便利性；預計至2021年電子發票載具使用率將倍增為30%，以積極發展無實體的「雲端發票」，拉高行動支付使用率。