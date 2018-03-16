觀察站／發票無紙化 政府要加把勁

2018-03-16 16:03 聯合晚報 本報記者 聯合晚報 本報記者 陳素玲



政府推動電子發票多年。但感熱紙不能回收，卻愈印愈多，增加環境負擔。 記者陳易辰／攝影 分享 facebook 數位時代來臨，但台灣還在為統一發票到底該怎麼列印爭議不休。發票無紙化是理想，卻因政府推動發票載具、行動支付等政策牛步化，加上國人索取發票習慣不易改變、商家藉機強迫行銷等因素，不但擾民，無法回收的感熱紙甚至愈印愈多，減量效果不如預期。

只是即使沒了發票列印，提供消費明細仍難避免，商家自制及民眾自主抗拒過度廣告，才能真正改變歪風。

政府2010年起推動廢除紙本統一發票，改推電子發票，原本希望透過發票數位化，盡可能讓發票登載於各種載具，如悠遊卡、icash、會員卡，甚至手機，達到無紙化目標。不過許多消費者仍有列印明細對帳或兌獎需求，因此許多商家提供明細之餘，仍會列印統一發票。

更有甚者，商家開始將各種優惠方案印出，省下以往印DM的成本，消費者無法拒絕。有人只是買個火鍋料，竟會拿到一串16張感熱紙，上面充斥了不需要的商品資訊，等於被強迫行銷。

商家密集壓榨式的廣告行銷，讓消費者忍無可忍，有人直接上國發會公共政策平台提案，要求禁止商家藉機將各種商品優惠廣告搭順風車，很快引起共鳴，不少人都有同感。

雖說商家指稱列印優惠活動與列印發票明細是兩回事，但多數民眾並不知明細外還有長串推銷廣告，如何拒絕？即使民眾已經聲明不要明細，系統還是會自動列印，就算店員隨手丟到垃圾桶，這些感熱紙不會造成環境負擔嗎？

民眾拒絕列印發票，短期內或許可讓發票減量，但長久來看，還是要靠各種載具主動兌獎。國發會推動行動支付，近期將與財政部合作，讓行動支付與發票載具APP合一，政府可以再加把勁。