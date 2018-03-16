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跨國研究：嚼檳榔會成癮 癌前病變風險高

2018-03-16 14:09聯合晚報 記者徐如宜/高雄報導

研究顯示，86%的亞洲檳榔嚼食者具有不同程度的「檳榔使用疾患」，也提升了口腔癌前...
研究顯示，86%的亞洲檳榔嚼食者具有不同程度的「檳榔使用疾患」，也提升了口腔癌前病變的風險。 記者徐如宜／攝影
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嚼檳榔也會成癮！高雄醫學大學與中國醫藥大學跨國研究證實，檳榔習慣性的嚼食具有成癮特質，此結果為全球第一篇確認檳榔為成癮物質的論文，86%的亞洲檳榔嚼食者具有不同程度的「檳榔使用疾患」，也提升了口腔癌前病變的風險。研究成果刊登於醫學權威期刊美國醫學學會雜誌之精神病學分冊（JAMA Psychiatry）。

高醫大學環境醫學研究中心教授李建宏與中國醫藥大學環境質體與疾病研究中心教授葛應欽，將包含台灣、中國大陸、馬來西亞、印尼、尼泊爾與斯里蘭卡共8922名參與者，建構「亞洲檳榔聯盟」研究。

結果顯示，檳榔習慣性的嚼食具有單一面向結構的成癮特質，符合美國精神醫學會第5版精神疾病診斷與統計手冊（DSM-5）「物質使用疾患」的診斷標準。雖然國內有論述檳榔會成癮，但這篇為全球第一篇確認檳榔為一種成癮物質的研究。

李建宏說，檳榔子裡有一種檳榔素，檳榔素的化學結構類似尼古丁。相較於不嚼食者，輕度檳榔使用疾患者具有9.6倍口腔癌前病變的風險，中度與重度檳榔使用疾患者則分別具有35.5倍與27.5倍口腔癌前病變的風險。此外，中重度檳榔使用疾患者如有需要攝食更多或更久檳榔的症狀，或有耐受性症狀，口腔癌前病變的風險分別提高至88.9倍與153.4倍。

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